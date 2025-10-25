الأحد 26 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأفضل في أوروبا.. ليفربول «التاسع عشر» في «قائمة العشرين»!

الأفضل في أوروبا.. ليفربول «التاسع عشر» في «قائمة العشرين»!
25 أكتوبر 2025 10:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مانشستر يونايتد يعزز «سلسلة الانتصارات»
نابولي يستعيد صدارة إيطاليا من بوابة الإنتر


يحتدم النقاش حول أفضل الفرق في أوروبا، ولكن مع بداية الموسم يصعب تحديد ذلك، خاصة مع التغييرات المختلفة في هيكل مرحلة المجموعات الجديدة لدوري أبطال أوروبا، لا يزال الأمر غير واضح.
ولكن لتحديد أفضل الفرق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يمكن احتساب الترتيب بناء على متوسط النقاط لكل مباراة هذا الموسم، وذلك لضمان العدالة بين الدوريات في ألمانيا وفرنسا التي تضم عدداً أقل من الفرق، وبالتالي عدداً أقل من المباريات، مقارنة بالدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
ويتصدر الترتيب حالياً بايرن ميونيخ، عملاق الدوري الألماني، برصيد بلغ 3.00 نقاط في المباراة بعد الفوز في جميع مبارياته السبع الأولى، ويأتي خلفه في المركز الثاني ريال مدريد من الدوري الإسباني «2.67 نقطة» في المباراة، ويليه غريمه التقليدي برشلونة برصيد 2.44 نقطة في المباراة الواحدة.
فيما يحتل أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، المركز الرابع «2.38 نقطة» في المباراة، ويليه ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، برصيد 2.29 نقطة في المباراة.
ويتفوق ميلان على لايبزيج بفارق الأهداف، حيث يحتل الفريق الألماني المركز السادس بنفس عدد النقاط في المباراة الواحدة، ويأتي مارسيليا، متصدر الدوري الفرنسي بشكل مفاجئ، في المركز السابع «2.25 نقطة» في المباراة.
ويكمل إنتر ميلان «2.14 نقطة في المباراة وفارق أهداف +10»، ونابولي «2.14 نقطة في المباراة الواحدة وفارق أهداف +5»، وشتوتجارت «2.14 نقطة في المباراة وفارق أهداف +5» قائمة المراكز العشرة الأولى. 
ويحتل باريس سان جيرمان، عملاق الدوري الفرنسي، المركز الثاني عشر حالياً «2.13 نقطة» في المباراة، خلف روما الإيطالي «2.14 نقطة» في المباراة وفارق أهداف +4، بينما يأتي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في المركز الثالث عشر «2.00 نقطة» في المباراة، ويأتي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، في المركز التاسع عشر برصيد 1.88 نقطة في المباراة، ويكمل بورنموث قائمة العشرين بـ 1.88 نقطة في المباراة وفارق أهداف +3.

ليفربول
بايرن ميونيخ
ريال مدريد
برشلونة
أرسنال
ميلان
إنتر
إنتر ميلان
مانشستر سيتي
آخر الأخبار
جانب من توزيع الملابس الشتوية في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توفر إغاثة عاجلة لتخفيف «معاناة الشتاء» في غزة
اليوم 01:24
توزيع طرود غذائية على لاجئين سودانيين في مدينة أمدجراس التشادية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
نائب رئيس البرلمان التشادي لـ«الاتحاد»: زخم سياسي وإنساني كبير يعكس العلاقات الثنائية مع الإمارات
اليوم 01:24
ألغام بحرية حوثية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اليمن: التحريض الحوثي يضع العمل الإنساني «على المحك»
اليوم 01:24
مروحية إطفاء تُسقط الماء على مستودعات تضررت بغارة روسية على كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
موسكو: قريبون من حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا
اليوم 01:23
فلسطينيون على طول شارع الرشيد بجوار مبانٍ مدمرة في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الأونروا»: إسرائيل تمنع دخول الإمدادات الحيوية
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©