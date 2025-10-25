الأفضل في أوروبا.. ليفربول «التاسع عشر» في «قائمة العشرين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



يحتدم النقاش حول أفضل الفرق في أوروبا، ولكن مع بداية الموسم يصعب تحديد ذلك، خاصة مع التغييرات المختلفة في هيكل مرحلة المجموعات الجديدة لدوري أبطال أوروبا، لا يزال الأمر غير واضح.

ولكن لتحديد أفضل الفرق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يمكن احتساب الترتيب بناء على متوسط النقاط لكل مباراة هذا الموسم، وذلك لضمان العدالة بين الدوريات في ألمانيا وفرنسا التي تضم عدداً أقل من الفرق، وبالتالي عدداً أقل من المباريات، مقارنة بالدوريات في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

ويتصدر الترتيب حالياً بايرن ميونيخ، عملاق الدوري الألماني، برصيد بلغ 3.00 نقاط في المباراة بعد الفوز في جميع مبارياته السبع الأولى، ويأتي خلفه في المركز الثاني ريال مدريد من الدوري الإسباني «2.67 نقطة» في المباراة، ويليه غريمه التقليدي برشلونة برصيد 2.44 نقطة في المباراة الواحدة.

فيما يحتل أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي، المركز الرابع «2.38 نقطة» في المباراة، ويليه ميلان، متصدر الدوري الإيطالي، برصيد 2.29 نقطة في المباراة.

ويتفوق ميلان على لايبزيج بفارق الأهداف، حيث يحتل الفريق الألماني المركز السادس بنفس عدد النقاط في المباراة الواحدة، ويأتي مارسيليا، متصدر الدوري الفرنسي بشكل مفاجئ، في المركز السابع «2.25 نقطة» في المباراة.

ويكمل إنتر ميلان «2.14 نقطة في المباراة وفارق أهداف +10»، ونابولي «2.14 نقطة في المباراة الواحدة وفارق أهداف +5»، وشتوتجارت «2.14 نقطة في المباراة وفارق أهداف +5» قائمة المراكز العشرة الأولى.

ويحتل باريس سان جيرمان، عملاق الدوري الفرنسي، المركز الثاني عشر حالياً «2.13 نقطة» في المباراة، خلف روما الإيطالي «2.14 نقطة» في المباراة وفارق أهداف +4، بينما يأتي مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في المركز الثالث عشر «2.00 نقطة» في المباراة، ويأتي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، في المركز التاسع عشر برصيد 1.88 نقطة في المباراة، ويكمل بورنموث قائمة العشرين بـ 1.88 نقطة في المباراة وفارق أهداف +3.