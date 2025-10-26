12 ميدالية تضع الإمارات في «الصدارة العربية» بـ «آسياد الشباب»



أحمد جمال (المنامة)



رفعت منتخبات المواي تاي والرياضات الإلكترونية وألعاب القوى، رصيد الإمارات إلى 12 ميدالية، في «النسخة الثالثة» من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين إلى31 أكتوبر الجاري.

وتُوج عصام خليل بالميدالية الذهبية بوزن 57 كيلو جراماً، عقب فوزه على التايلاندي ينكونج ثيتيفونج، فيما حصدت آية الإشعري على الميدالية الفضية، بعد أداء مشرف خلال جميع الأدوار، حيث خسرت أمام التايلاندية تانجتشيو نيراتشا بالمباراة النهائية بمنافسات وزن 48 كيلو جراماً.

وفاز راكان يوسف، وعزيز الحمادي بالميدالية الفضية في منافسات مواي تاي فرق مختلط، فيما حصدت سارة الجنيبي الميدالية البرونزية بمنافسات كرة القدم الإلكترونية، بعد فوزها على التايلاندية ثامافونج فيينجسيلا 3-2.

وواصل منتخب ألعاب القوى تألقه في الدورة، حيث أضاف ذهبية التتابع عن طريق «الرباعي» عائشة محمد وأروى علي وليلى أحمد وعزة ناصر برقم متميز بزمن 2:07.79 دقيقة، وبفارق 1.86 جزء من الثانية عن المنتخب الهندي الذي حصل على الميدالية الفضية بزمن 2:09.65 دقيقة، فيما حصد المنتخب الصيني الميدالية البرونزية بزمن 2:10.14 دقيقة.

وعززت الإمارات موقعها في جدول الترتيب بالمركز الأول عربياً والسابع آسيوياً بإجمالي 12 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 ميداليات برونزية، حيث تتصدر الصين جدول الميداليات «68 ميدالية» منها 34 ذهبية و24 فضية و10 برونزيات، وأوزبكستان في المركز الثاني «28 ميدالية» منها 14 ذهبية، و5 فضيات، و9 ميداليات برونزية.

وأهدى عصام خليل إنجازه الذهبي إلى الإمارات وجميع فرق العمل، مثمناً حجم التكاتف والمساندة من جميع أعضاء البعثة وجهود الجهاز الفني والدعم المستمر والمتابعة من اتحاد المواي تاي، الأمر الذي أسفر عن هذا الإنجاز الكبير، وأضاف «جميع الأدوار لم تكن سهلة ولكن الإرادة والعزيمة والتصميم على رؤية علم الإمارات مرفوعاً أكبر دافع لمواصلة السعي من أجل تلك اللحظة، ومازال القادم أفضل في المحافل المقبلة».

كما أعربت آية الإشعري عن سعادتها الغامرة بحصد الميدالية الفضية في ثاني المشاركات الدولية لها، مشيرة إلى أن التتويج بالذهب سيظل هدفها الرئيسي التي تسعى إليه خلال المرحلة المقبلة.

وعبرت سارة الجنيبي عن اعتزازها بالميدالية البرونزية في كرة القدم الإلكترونية، بعد منافسات عالية المستوى مع مدارس آسيوية مختلفة، موضحة أن التركيز على تحقيق الأهداف هو العامل الأبرز والدافع الحقيقي لمواصلة العطاء وقالت «استمد طاقتي من طموحي في رؤية علم الوطن عالياً على منصات التتويج، والجميع التف حولي في هذا المحفل، حيث تعد الميدالية نتاج لجميع الجهود المشتركة، سواء من الاتحاد أو الجهاز الفني والإداري».



من جانبه، أهدى عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، الإنجازات التاريخية التي حققتها رياضة المواي تاي الإماراتية إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات القارية الجديدة التي أحرزها أبطال الإمارات، في أول ظهور رسمي لرياضة المواي تاي، ضمن دورات الألعاب الآسيوية للشباب، بعد إدراجها هذا العام.

وهنأ النيادي أبطال الإمارات الذين نجحوا في تقديم مستويات قوية ومتميزة قادتهم إلى هذه الإنجازات المهمة في المحفل القاري للألعاب الآسيوية، مشيداً بأدائهم القتالي المذهل وانعكاسه الإيجابي على تطور مستواهم، وما أظهروه من روح عالية أسهمت في الحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة المواي تاي الإماراتية على الصعيدين القاري والعالمي، كما أشاد بجهود الكادرين الفني والإداري، وأولياء أمور اللاعبين الأبطال، لدعمهم المتواصل ومساهمتهم الفاعلة في تحقيق هذا النجاح.

وأشار أن هذه النتائج تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسيرة منتخباتنا الوطنية، التي واصلت تحقيق إنجازات غير مسبوقة، لا سيما بعد تصدّر منتخب الإمارات الترتيب الختامي لبطولة العالم للشباب التي أُقيمت في أبوظبي، وقال: «تجسّد هذه الإنجازات الاستثنائية ثمرة دعم القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية، ونتيجة للرؤية الطموحة التي ينتهجها الاتحاد في إعداد أجيال قادرة على التميز ورفع راية الوطن في مختلف المحافل الدولية، وأثبت أبطالنا مجددًا أن رياضة المواي تاي الإماراتية تسير بثبات نحو العالمية، بفضل العمل المؤسسي والتخطيط المستدام الذي يتبناه الاتحاد، وحرصه الكبير على التطوير المستمر للمنتخبات الوطنية، إيماناً بالنهج الوطني والخطط الطموحة الرامية إلى الارتقاء برياضة المواي تاي إلى أعلى المراتب».

واختتم تصريحه مؤكداً أن هذه النجاحات تشكل حافزًا قويًا لمواصلة العمل على تطوير المواهب الشابة، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها وجهة رياضية عالمية رائدة في رياضات الفنون القتالية.