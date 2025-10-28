يوفنتوس يفاوض سباليتي

روما (أ ف ب)

تلتقي إدارة يوفنتوس مع مدرب المنتخب الإيطالي السابق لوتشيانو سباليتي الثلاثاء من أجل التفاوض على التعاقد معه خلفاً للكرواتي إيجور تودور المُقال من منصبه بعد سلسلة من 8 مباريات من دون فوز، وذلك وفق التقارير المحلية.

وأفادت وسائل إعلامية عدة، بينها صحيفة «جازيتا ديلو سبورت»، بأن الفرنسي داميان كومولي، الذي بات مدير عام النادي في يونيو، سيلتقي سباليتي الباحث عن وظيفة منذ إقالته من تدريب المنتخب الإيطالي في يونيو.

ووفق صحيفة «توتوسبورت»، الصادرة من تورينو، فإن يوفنتوس سيقترح على سباليتي عقداً حتى نهاية الموسم مع خيار تمديده في حال التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، فيما أفادت «جازيتا ديلو سبورت» بأن روبرتو مانشيني ورافاييلي بالادينو هما الخياران الآخران في حال لم يتفق عملاق تورينو مع المدرب، الذي قاد في 2023 نابولي للقبه الأول في الدوري منذ 1990.

وفي حال التوصل إلى اتفاق مع ابن الـ66 عاماً، سيصبح يوفنتوس المغامرة التدريبية الثالثة عشرة في مسيرة سباليتي، بعدما أشرف على إمبولي وسمبدوريا وفينيتسيا وأودينيزي «مرتان» وأنكونا وروما «مرتان» وزينيت سان بطرسبورج الروسي وإنتر ونابولي وأخيراً المنتخب الإيطالي الذي أشرف عليه في 24 مباراة من سبتمبر 2023 حتى يونيو الماضي (فاز في 12 وخسر في 6 وتعادل في 6).

وأحرز سباليتي خلال مسيرته كأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر مرة واحدة بألوان روما، والدوري الروسي مرتين وكلاً من الكأس والكأس السوبر مرة واحدة، إضافة إلى تتويجه مع نابولي بطلا للدوري في 2023.

ويمر فريق «السيدة العجوز» بفترة صعبة جدا بدأت منذ فوزه على إنتر 4-3 في 13 سبتمبر في الدوري، إذ فشل بعدها في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات محلياً وقارياً، وسقط في الاختبارات الثلاثة الأخيرة ضد كومو (0-2) ولاتسيو (0-1) في الدوري وريال مدريد الإسباني (0-1) في دوري أبطال أوروبا.

واستلم تودور المهمة في مارس الماضي خلفا لتياجو موتا، وقد قرر النادي الإبقاء على خدماته حتى صيف 2027، بعدما نجح في قيادة الفريق وإن كان في الرمق الأخير لنيل المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعاد ابن الـ47 عاماً إلى النادي الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1998 و2007 وأحرز معه الدوري مرتين ووصل إلى نهائي دوري الأبطال عام 2003 وبقي معه حين عوقب بانزاله إلى الدرجة الثانية عام 2006 بسبب فضيحة «كالتشوبولي»، خاض معه 174 مباراة كلاعب قبل أن يتوجه إلى التدريب.

وخاض الكرواتي 24 مباراة فقط كمدرب لفريقه السابق، ففاز في 10 فقط مقابل 8 تعادلات و6 هزائم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن في الدوري بعد 8 مراحل، بفارق 6 نقاط عن نابولي المتصدر وروما الثاني، فيما اكتفى بنقطتين من مبارياته الثلاث في دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.