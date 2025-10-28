الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
كارفاخال يغيب عن ريال مدريد لمدة شهرين

كارفاخال يغيب عن ريال مدريد لمدة شهرين
28 أكتوبر 2025 16:05

مدريد (أ ب)

خضع داني كارفاخال، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لعملية جراحية بالمنظار، ومن المتوقّع أن يبتعد عن الملاعب لمدة شهرين.
وذكر ريال مدريد، أمس الثلاثاء، أن الجراحة التي أجريت في ركبته اليمنى نجحت، ولم يعلن الريال عن جدول زمني رسمي لتعافي كارفاخال، ولكن يتوقع أن يغيب لفترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر.
وحلَّ كارفاخال محل فيديريكو فالفيدري في الدقيقة 72 من المباراة التي فاز فيها الريال على برشلونة 2 - 1 في مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.
ولعب كارفاخال للنهاية، ولكنه اشتكى من الآلام بعد اللقاء، وكانت هذه هي المشاركة الثامنة للظهير الأيمن المخضرم هذا الموسم.
وغاب كارفاخال (33 عاماً) عن بعض المباريات بسبب إصابة عضلية، كما غاب لما يقرب من تسعة أشهر بعدما أجرى جراحة في الركبة في عام 2024.
ويُنتظر أن يعود ترينت ألكسندر أرنولد، الذي كان يتعافى من إصابة في أوتار الركبة، ليلعب كأساسي في مركز الظهير الأيمن.
ويلتقي الريال مع فالنسيا يوم السبت المقبل في الدوري الإسباني.

داني كارفاخال
ريال مدريد
الكلاسيكو
برشلونة
