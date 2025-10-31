موهبة سعودية تُبهر سابالينكا



الرياض (د ب أ)



تستعد نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنّفة الأولى عالمياً، للمشاركة في البطولة الختامية للموسم للاعبات التنس المحترفات، التي تستضيفها السعودية.

وتربعت سابالينكا على قمة التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس لأكثر من عام، علماً بأنها صاحبة أكبر عدد من الألقاب هذا العام، وأقل عدد من المباريات الخاسرة، من بين اللاعبات الثماني، اللاتي تشاركن في منافسات الفردي بالمسابقة.

وبينما كانت تواصل الاستعداد للبطولة على ملعب التدريب في صالة جامعة الملك سعود المغلقة هذا الأسبوع، بذلت اللاعبة الأفضل في العالم حالياً ما بوسعها، ليس بسبب مواجهة إحدى زميلاتها اللواتي يأملن في حرمانها من لقبها الأول في البطولة الختامية، بل من قبل خصم لا يزيد طولها عن 2. 1 متر: إنها الطفلة سما البكر، البالغة من العمر 9 سنوات، وهي موهبة واعدة من السعودية.

واختيرت اللاعبة الصغيرة للانضمام إلى جلسة تدريب سابالينكا، وحظيت باحترام النجمة البيلاروسية، المتوجة بأربعة ألقاب في مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى، حيث أظهرت مهاراتها الفنية المتميزة، والتي تفوقت على ما كانت عليه سابالينكا في سنها، على حد قول نجمة اللعبة البيضاء.

واعترفت سابالينكا مازحة: «عندما كنت في التاسعة من عمري، لم أكن أعرف كيف أسدد الكرات القصيرة، أحسنت صنعاً».

وحتى الإيطالية ياسمين باوليني، المتأهلة في منافسات الفردي والزوجي بالبطولة الختامية للعام الثاني على التوالي، توقفت لمشاهدة اللاعبتين وهما تلعبان بعض النقاط، ربما لأغراض استكشافية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لرابطة لاعبات التنس المحترفات.

ومن المقرر أن تلعب باوليني ضد سابالينكا في المباراة الافتتاحية لمجموعة (ستيفاني جراف) الأحد. وتعتبر البكر إحدى بطلات برنامج «أبطال الغد» الذي يقدمه صندوق الاستثمارات العامة، وهو برنامج يقدمه الاتحاد السعودي للتنس على هامش البطولة الختامية للموسم، للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 9 و12 عاماً.

ويقدم برنامج «أبطال الغد» تجارب ملهمة وتعليمية داخل الملعب وخارجه.