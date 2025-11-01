مدرب ميلان يستبعد عودة رابيو قبل «التوقف الدولي»



روما (أ ف ب)



حذّر مدرب نادي ميلان الإيطالي ماسيميليانو أليجري، من أن «من الصعب جداً» أن يتمكن لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو من العودة إلى اللعب مع الفريق قبل فترة التوقف الدولية المقبلة منتصف نوفمبر، معرباً عن أمله في ألا يتم استدعاؤه إلى المنتخب.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي «سيكون الأميركي كريستيان بوليسيك معنا في مباراة بارما في 8 نوفمبر)، أما بالنسبة لرابيو، فسيكون الأمر صعباً جداً».

وكان بوليسيك ورابيو عادا مصابين من فترة التوقف الدولية الأخيرة، ولم يشاركا في أي مباراة منذ ذلك الحين، تعرض الجناح الأميركي لإصابة في الفخذ الأيمن، بينما يعاني رابيو من إصابة في الساق.

وفي غيابهما، لم يحقق ميلان سوى فوز واحد في آخر ثلاث مباريات له (فوز واحد وتعادلان)، وتراجع من المركز الأول إلى الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم (18 نقطة)، قبل استضافة روما (الثاني بـ21 نقطة) الأحد.

وعند سؤاله عن فترة التوقف الدولية المقبلة، التي تبدأ بعد مباراة بارما، وقد تتيح لفرنسا حجز بطاقة التأهل إلى مونديال 2026، أعرب أليجري عن أمله في ألا يتم استدعاء بوليسيك ورابيو.

وقال «مدربو المنتخبات الذين نتعاون معهم، يعرفون ما يمر به اللاعبون وفي أي حالة هم».

وأضاف «ربما إذا توقف لاعب عن اللعب لمدة شهر، سيكون من الصعب عليه خوض مباراة. نحن نوضح لهم حالة اللاعبين، وبعد ذلك يتخذون قراراتهم».