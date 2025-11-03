سينر يستعيد «صدارة التنس» من ألكاراز قبيل منازلة تورينو



باريس (أ ف ب)

استعاد الإيطالي يانيك سينر صدارة التصنيف العالمي للتنس من غريمه الإسباني كارلوس ألكاراز، غداة تتويجه بلقب دورة باريس للماسترز للألف نقطة الأحد، وذلك قبل المنازلة المنتظرة بينهما في بطولة «ايه تي بي» الختامية في تورينو.

وحسمت آخر دورات الماسترز للموسم ثلاث بطاقات مؤهّلة إلى البطولة الختامية، حيث ضمن كل من الأميركيين بن شيلتون وتايلور فريتس، والأسترالي أليكس دي مينور مقاعدهم في تورينو (من 9 إلى 16 نوفمبر)، لينضموا إلى ألكاراز وسينر، والألماني ألكسندر زفيريف، والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وسيتحدد المقعد الثامن والأخير هذا الأسبوع بين الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، والإيطالي لورنتسو موزيتي، إلا أن مصير التأهل أمسى بين يدي الأخير عندما يشارك في دورة أثينا (250 نقطة) بعد انسحاب ألياسيم من دورة متز.

ويتصدر ألياسيم، المتألق بقوة في الفترة الأخيرة، السباق لانتزاع بطاقة التأهل إلى البطولة الختامية، بعدما خاض في باريس خامس نهائي له هذا العام، والثاني في آخر ثلاث دورات.

وصعد الكندي مركزين إضافيين في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة الثامنة، على بُعد مركزين فقط من أفضل ترتيب في مسيرته (السادس عام 2022).

وحافظ زفيريف الذي بلغ نصف نهائي دورة باريس على مركزه الثالث في التصنيف، بعد ان تُوّج بلقبها العام الماضي. أما ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي بسبعة ألقاب في دورة باريس، والذي لم يشارك في نسخة هذا العام، فقد حافظ على المركز الخامس خلف فريتس.

ولدى السيدات، حافظت البيلاروسية أرينا سابالينكا على صدارة التصنيف متقدمة على البولندية إيغا شفيونتيك والأميركية كوكو غوف من دون أي تغيير في ضوء مشاركة اللاعبات الثماني الأوليات في دورة «دبليو تي ايه» الختامية التي تُلعب حالياً في الرياض.

وتقدمت الكندية فيكتوريا مبوكو (19 عاما) ثلاثة مراكز في التصنيف، بعد فوزها بلقب دورة هونغ كونغ، لتصبح في المرتبة الثامنة عشرة، وحققت الروسية آنا بلينكوفا التي توجت بلقبها الأول في جيوجيانغ، أكبر قفزة في التصنيف بصعودها 32 مركزاً لتحتل المرتبة الـ63 عالمياً عن عمر 27 عاماً، وكانت بلينكوفا قد وصلت إلى أفضل تصنيف لها في مسيرتها باحتلالها المركز الـ34 عالمياً عام 2023.



- تصنيف العشرة الأوائل:

1. يانيك سينر (إيطاليا) 11500 نقطة (+1)

2. كارلوس ألكاراز (إسبانيا) 11250 (-1)

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5560

4. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4735

5. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4580

6. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 3970 (+1)

7. أليكس دي مينور (أستراليا) 3935 (-1)

8- فيليكس أوجيه-ألياسيم (كندا) 3845 (+2)

9. لورنتسو موزيتي (إيطاليا) 3685 (-1)

10. كاسبر رود (النروج) 3235 (-1)

- تصنيف العشر الأوليات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 9870 نقطة

2. إيجا شفيونتيك (بولندا) 8195

3. كوكو جوف (الولايات المتحدة) 6563

4. أماندا أنيسيموفا (الولايات المتحدة) 5887

5. جيسيكا بيجولا (الولايات المتحدة) 5183

6. إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 4350

7. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 4335

8. جازمين باوليني (إيطاليا) 4325

9. ميرا أندرييفا (روسيا) 4319

10. ايكاترينا ألكسندروفا (روسيا) 3375