دوري أبطال أوروبا.. السيتي ودورتموند في «قمة التأكيد»

عواصم أوروبية (د ب أ)

يتطلع فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني، للحفاظ على تواجدهما في المراكز الثمانية الأولى بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، عندما يلتقيان غداً الأربعاء على ملعب الاتحاد في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

ويتواجد بروسيا دورتموند في المركز السادس برصيد سبع نقاط، بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي، صاحب الضيافة. وستكون هذه المباراة من أبرز مباريات الغد، لاسيما وأن الفريقين يسعيان للتواجد ضمن المراكز المؤهلة مباشرة إلى دور الـ 16، كما أنهما التقيا في العديد من المرات. وخسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط من أصل ست مواجهات سابقة أمام دورتموند، حيث فاز في 3 وتعادل في اثنتين، كما أنه لم يُهزم على أرضه، إذ حقق فوزين وتعادلاً واحداً.

وفاز مانشستر سيتي في آخر 11 مباراة له أمام فرق ألمانية في مدينة مانشستر. وستكون هذه هي ثالث مرة يلتقي فيها إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الحالي، مع فريقه القديم دورتموند، الذي سجّل له 86 هدفاً في 89 مباراة، قبل انضمامه إلى مانشستر سيتي في صيف 2022.

وحتى الآن لم يخسر هالاند أمام فريقه القديم، حيث واجهه مرتين في دور المجموعات لموسم 2022/ 2023، فاز في واحدة وتعادل في الأخرى، وسجّل هدف الفوز في مباراة مانشستر الأولى بينهما.

ويمتلك هالاند 37 هدفاً في 33 مباراة ضمن دور المجموعات/مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا. وقد تشهد أيضاً هذه المباراة، خوض برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، لمباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح رابع لاعب برتغالي يصل إلى هذا الإنجاز، بعد كريستيانو رونالدو (183)، وبيبي (120)، ولويس فيجو (103).

أما دورتموند، فقد فاز في ثلاث من آخر أربع مباريات له ضد الفرق الإنجليزية وخسر واحدة. وسجّل الفريق أربعة أهداف في ثلاث مباريات أوروبية متتالية (كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا) للمرة الأولى في تاريخه.

وفي مباراة أخرى، يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على كلوب بروج البلجيكي في ثالث مباراة تجمعهما. وفاز برشلونة في المواجهتين السابقتين بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق انتصاراً بنتيجة 3/ 2 على أرضه، وفوزاً آخر 1/ صفر خارج الديار، في مرحلة المجموعات الأولى لموسم 2002/ 2003.

وخسر كلوب بروج مباراة واحدة فقط من آخر سبع مواجهات له ضد فرق إسبانية، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4، كما أنه لم يُهزم في آخر أربع مباريات منها، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما.

وخسر الفريق البلجيكي مباراتين فقط من آخر 18 مباراة له على أرضه في المنافسات الأوروبية، حيث فاز في 12 وتعادل في 4، كما فاز في جميع مبارياته الثلاث هذا الموسم حتى الآن، بما في ذلك الأدوار التأهيلية.

أما برشلونة، فقد خسر مباراتين فقط من آخر 12 مواجهة له ضد فرق بلجيكية، حيث فاز في 9 وتعادل في واحدة.

كما فاز في آخر أربع مباريات خارج أرضه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفي ذات اليوم أيضاً، يلتقي إنتر ميلان الإيطالي مع ضيفه كايرات ألماتي، من كازاخستان، في أول مواجهة تجمع بين الفريقين بدوري الأبطال، كما أنها المرة الأولى، التي يواجه فيها أي من الناديين منافساً من بلد الآخر.

ولم يخسر إنتر في آخر 17 مباراة له على أرضه بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 14 وتعادل في ثلاث.

وحافظ إنتر على نظافة شباكه في 11 من آخر 12 مباراة له في مرحلة المجموعات/مرحلة الدوري من دوري الأبطال. أما كايرات، فلم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات له في البطولة، حيث تعادل في 3 وخسر 3، بما في ذلك الأدوار التأهيلية.

كما فشل في التسجيل في خمس من آخر ست مباريات له في دوري الأبطال، لكنه حافظ على نظافة شباكه في خمس من آخر ثماني مباريات.

وفي بقية المباريات، يلتقي بافوس مع فياريال، وكاراباج مع تشيلسي، وأياكس مع جالطة سراي، وبنفيكا مع ليفركوزن، ومارسيليا مع أتالانتا، ونيوكاسل مع أتلتيك بلباو.