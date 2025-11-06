الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فيفا يطلق «جائزة السلام» ويثير التكهنات حول الفائز الأول

6 نوفمبر 2025 08:55

ميامي(أ ب)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إنشاء جائزة للسلام، سيتم منحها لأول مرة خلال حفل سحب قرعة كأس العالم المقرر في 5 ديسمبر بالعاصمة الأميركية واشنطن.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن "جائزة الفيفا للسلام" ستمنح تكريماً للأعمال الاستثنائية في سبيل السلام"، مضيفاً أن رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو سيقدم الجائزة هذا العام بنفسه. لكن إنفانتينو، الذي تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، رفض الكشف عمن سيكون أول من سيتلقى الجائزة، قائلاً: "في الخامس من ديسمبر، سترون". وجاء حديثه خلال منتدى الأعمال الأميركي في ميامي، بعد وقت قصير من إلقاء ترامب كلمته في الحدث نفسه. وقال إنفانتينو في تصريحاته السابقة الأربعاء: "في عالم يشهد اضطرابات وانقسامات متزايدة، من الضروري تكريم أولئك الذين يسهمون بجهد لإنهاء الصراعات وجمع الناس بروح من السلام". وأشار فيفا إلى أن الجائزة ستمنح سنوياً "نيابة عن جماهير كرة القدم في جميع أنحاء العالم". يأتي هذا الإعلان بعد شهر من تجاوز لجنة نوبل لترامب عند منح جائزة نوبل للسلام، رغم حملات الدعم التي قادها بعض الجمهوريين وزعماء عالميون، إلى جانب ترامب نفسه. ولم يخف إنفانتينو علاقته الوثيقة بترامب، إذ قال: "أنا محظوظ حقاً، فعلاقتي بالرئيس ترامب ممتازة، وأعتبره صديقاً مقرباً. لقد كان داعماً كبيراً لكل ما نقوم به في التحضير لكأس العالم... لديه طاقة مذهلة، وأنا أعجب به كثيراً. إنه يفعل ما يقول، ويقول ما يفكر فيه، بل يقول ما يفكر به كثير من الناس لكنهم لا يجرؤون على قوله، ولهذا هو ناجح جداً".

