دبا الحصن يطارد صدارة دوري الأولى في غياب الإمارات

معتصم عبدالله (أبوظبي)

ينشد دبا الحصن «الوصيف» استغلال غياب منافسه الإمارات «المتصدر» عن الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، لخطف صدارة الترتيب حين يستقبل ضيفه يونايتد مساء غدٍ «الجمعة»، ضمن انطلاقة الجولة، التي تشهد أيضاً أربع مباريات أخري تجمع حتا مع جلف يونايتد، الفجيرة مع مصفوت، الجزيرة الحمراء مع العربي، ومجد مع العروبة، على أن تختتم الجولة غداً «السبت» بمواجهتي سيتي والاتفاق، والذيد والحمرية.

ويتمسك دبا الحصن الوصيف برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، بسجله الخالي من الخسارة، في مسعاه لمزاحمة الإمارات المتصدر برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، فيما يأمل ضيفه يونايتد السادس بـ8 نقاط من 4 مباريات، بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو، في استعادة نغمة الفوز بعد تعادلين متتاليين أمام الجزيرة الحمراء 3-3 وحتا 1-1.

وتبدو الفرصة سانحة أمام العربي الثالث برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، لمواصلة صراع المقدمة عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء العاشر بـ5 نقاط، على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة.

وتبرز ضمن مواجهات الجولة أيضاً، مباراة حتا الخامس وله 8 نقاط من 5 مباريات، أمام ضيفه جلف يونايتد الثامن بـ7 نقاط من 6 مباريات، على استاد حمدان بن راشد في حتا، بينما يشعل فارق النقطة مواجهة الفجيرة الثاني عشر بـ4 نقاط أمام ضيفه مصفوت الحادي عشر بـ5 نقاط، فيما يلتقي مجد «الثالث عشر» مع العروبة «قبل الأخير» على ملعب نادي العروبة.