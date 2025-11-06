«ودية» تجهّز كلباء لعودة الدوري

فيصل النقبي (كلباء)

يخوض فريق كلباء خلال اليومين القادمين تجربة ودية، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، واستثماراً لفترة التوقف الحالية بأفضل صورة ممكنة، حيث يرغب مدربه الصربي فوك رازوفيتش في تجهيز لاعبيه بصورة جيدة.

ويسعى رازوفيتش من خلال المواجهة إلى رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، ومنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة والبدلاء، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمشاركات مع منتخباتهم الوطنية.

وتأتي التجربة ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على نسق الأداء العام للفريق، واختبار جاهزية المجموعة قبل استئناف المنافسات الرسمية، حيث يأمل رازوفيتش في مواصلة الظهور المميز، وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من الدوري.