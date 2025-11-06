الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«ودية» تجهّز كلباء لعودة الدوري

«ودية» تجهّز كلباء لعودة الدوري
6 نوفمبر 2025 11:02

فيصل النقبي (كلباء)
يخوض فريق كلباء خلال اليومين القادمين تجربة ودية، ضمن برنامج إعداد الفريق لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، واستثماراً لفترة التوقف الحالية بأفضل صورة ممكنة، حيث يرغب مدربه الصربي فوك رازوفيتش في تجهيز لاعبيه بصورة جيدة.
ويسعى رازوفيتش من خلال المواجهة إلى رفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية، ومنح الفرصة لعدد من العناصر الشابة والبدلاء، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمشاركات مع منتخباتهم الوطنية.
وتأتي التجربة ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على نسق الأداء العام للفريق، واختبار جاهزية المجموعة قبل استئناف المنافسات الرسمية، حيث يأمل رازوفيتش في مواصلة الظهور المميز، وتحقيق نتائج إيجابية في الجولات المقبلة من الدوري.

