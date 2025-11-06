الجمعة 7 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«هاتريك أياكس» يضع أوسيمين على قمة هدافي الأبطال

«هاتريك أياكس» يضع أوسيمين على قمة هدافي الأبطال
6 نوفمبر 2025 11:11

أمستردام (أ ب)
تصدر فيكتور أوسيمين، لاعب فريق جالطة سراي التركي لكرة القدم، ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك). وسجل المهاجم النيجيري الأهداف الثلاثة في المباراة التي فاز فيها فريقه التركي على أياكس الهولندي 3 / صفر أمس الأربعاء.
ويملك أوسيمين حالياً ستة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، متفوقاً بفارق هدف على هاري كين وكيليان مبابي وإيرلينج هالاند.
وتعاقد جالطة ساري مع أوسيمين بشكل دائم من نابولي الإيطالي، في صفقة قياسية صيفية بالدوري التركي بلغت 75 مليون يورو (86 مليون دولار) وفقاً للتقارير.
واحتاج اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً لأقل من 20 دقيقة لتسجيل أول هاتريك له في المسابقة.
وسجل الهدف الافتتاحي في الدقيقة 59 من ضربة رأس إثر كرة عرضية من ليروي ساني، وفي الدقيقتين 66 و78 سجل هدفين من ركلتي جزاء.
وقال أوسيمين لقناة نادي جالطة سراي :" لدينا هدف. نعلم ما نريده، وندرك مستوى الأداء المطلوب في دوري الأبطال. نريد منافسة الفرق الكبرى. لن يكون الأمر سهلاً، لكننا سنتقدم خطوة خطوة. لدينا الجودة الفردية التي تمكننا من إحداث تأثير ضد أي فريق". وفي المباريات السابقة بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، سجل هدف الفوز على ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز جالطة سراي 1 / صفر (أيضاً من ركلة جزاء)، وأضاف هدفين ليساعد فريقه في الفوز على بودو/جليمت 3 / 1.
وفاز جالطة سراي بثلاث مباريات متتالية، ويتواجد في المركز التاسع برصيد تسع نقاط.

