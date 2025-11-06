«كينجز» يتخطى «واريورز» في السلة الأميركي

واشنطن (أ ب)

سجل راسل وستبروك الثلاثية المزدوجة رقم 204 في مسيرته، محققاً رقماً قياسياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بينما أشعل دينيس شرودر انتفاضة حاسمة في الربع الأخير منحت فريق ساكرامنتو كينجز الفوز بنتيجة 121 / 116 على جولدن ستيت واريورز.

وسجل شرودر ثلاث رميات ثلاثية خلال سلسلة النقاط 11 / صفر، التي كسرت التعادل 104 / 104 في الربع الرابع، وتمكن فريق كينجز من الحفاظ على تقدمه ليفوز بالمباراة الافتتاحية في سلسلة من خمس مباريات على أرضه.

وسجل وستبروك 23 نقطة و16 متابعة ومرر 19 تمريرات حاسمة، ليحقق أول ثلاثية مع ساكرامنتو، بينما سجل ديمار ديروزان 25 نقطة لفريق كينجز، وأضاف شرودر 18 نقطة.

في المقابل، سجل ويل ريتشارد 30 نقطة وأضاف موسيس مودي 28 نقطة لفريق واريورز، وأضاف جوناثان كومينجا 24 نقطة.

وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز على يوتا جاز 114 / 103، وكليفلاند كافالييرز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 132 / 121، وبروكلين نتس على إنديانا بيسرز 112 / 103.

كما فاز بوسطن سلتيكس على واشنطن ويزاردز 136 / 107، ونيويورك نيكس على مينيسوتا تمبرولفز 137 / 114، وهيوستن روكتس على ممفيس جريزليس 124 / 109.

كما تغلب نيو أورليانز بيليكانز على دالاس مافريكس 101 / 99، ودنفر ناجتس على ميامي هيت 122 / 112، ولوس أنجلوس ليكرز على سان أنطونيو سبيرز 118 / 116، وبورتلاند ترايل بليزرز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 121 / 119.