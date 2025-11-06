«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تكتمل قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، خلال التجمع الداخلي في دبي، الجمعة، بانضمام 6 لاعبين، من بينهم ثنائي الوصل علي صالح ونيكولاس خيمينيز، إلى جانب محمد عوض الله المحترف في ليخيا جدانسك البولندي.

ودشّن «الأبيض» مساء الاثنين معسكره الداخلي في دبي، بإجراء حصة تدريبية على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بمشاركة 19 لاعباً تحت إشراف الجهاز الفني، بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو، ضمن التحضيرات لمواجهتي «الملحق الآسيوي» أمام العراق، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويستضيف منتخبنا نظيره العراقي 13 نوفمبر الجاري على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 18 نوفمبر على استاد البصرة الدولي بالعراق.

ويتنافس المنتخبان على البطاقة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، الذي يمنح صاحبه فرصة التأهل إلى نهائيات المونديال، بعد أن أنهى منتخبا الإمارات والعراق التصفيات في المركز الثاني للمجموعتين الأولى والثانية من ملحق الدور الرابع الذي تأهّل عنه منتخبا قطر والسعودية مباشرة إلى كأس العالم.

وتتواصل تدريبات «الأبيض» في دبي لعدة أيام، قبل الانتقال إلى العاصمة أبوظبي، لاستكمال المرحلة الأخيرة من التحضيرات لمباراة الذهاب.

وضمّت قائمة المنتخب 26 لاعباً هم خالد عيسى، علي خصيف، حمد المقبالي، روبين فيليب، ريتشارد أكونور، لوكاس بيمنتا، كوامي كويدو، خليفة الحمادي، علاء الدين زهير، ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، محمد ربيع، يحيى نادر، عبد الله رمضان، لوان بيريرا، ماجد راشد، جاستون سواريز، نيكولاس خيمينيز، علي صالح، حارب عبد الله، يحيى الغساني، برونو أوليفيرا، كايو لوكاس، كايو كانيدو، سلطان عادل، ومحمد عوض الله.

في المقابل، حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الأحد المقبل موعداً لمغادرة بعثة «أسود الرافدين» إلى الإمارات، على أن تضم البعثة في المرحلة الأولى اللاعبين المحليين فقط، برفقة الجهاز الفني بقيادة المدرب جراهام أرنولد، فيما يُنتظر التحاق المحترفين في الخارج بالبعثة يوم الاثنين.

ويفقد «أسود الرافدين» خدمات عدد من اللاعبين بداعي الإصابة، من بينهم إبراهيم بايش الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته الأخيرة في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تبدأ التحضيرات الفعلية مساء اليوم في بغداد بمشاركة اللاعبين المحليين، على أن تغادر البعثة إلى أبوظبي 9 نوفمبر، حيث ينضم المحترفون في أوروبا مباشرة إلى المعسكر في اليوم التالي.

وحسب وسائل إعلام عراقية، قرر الاتحاد العراقي إيقاف الدوري المحلي حتى 21 نوفمبر، بناءً على طلب المدرب جراهام أرنولد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب للاستعداد الكامل للمواجهتين الحاسمتين أمام «الأبيض» في «الملحق الآسيوي» المؤهل إلى «الملحق العالمي».