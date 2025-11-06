فيرستابن يضغط على «ثنائي ماكلارين» في «جائزة البرازيل»



ساو باولو (أ ف ب)



يفرض الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم في الأعوام الأربعة الماضية، نفسه في لباس السائق الذي يجب التغلب عليه رغم تأخره بفارق 36 نقطة عن البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) المتصدر الجديد للترتيب، حيث يسعى سائق ريد بول لتحقيق انتصاره الثالث توالياً في جائزة البرازيل الكبرى لـ «الفورمولا-1».

وفاز «ماد ماكس» البالغ 28 عاماً على حلبة إنترلاجوس في ساو باولو أعوام 2019 و2023 و2024.

وحقق فيرستابن العام الماضي «ريمونتادا» مذهلة بعدما انطلق من المركز السابع عشر، واجتاز خط النهاية في المرتبة الأولى تحت الأمطار، في حين أنهى نوريس، الذي يأمل في وضع حد لهيمنة الهولندي، السباق في المركز السادس.

تبدل الحال هذا العام، تحول فيرستابن من طريدة إلى صياد يلاحق ثنائي ماكلارين الذي يتمتع بأفضلية في سباق الفوز بلقب السائقين.

ونجح نوريس بعد فوزه في المكسيك في انتزاع صدارة الترتيب من زميله الأسترالي أوسكار بياستري بفارق نقطة يتيمة (357 مقابل 356)، ولكن قبل 4 جولات من النهاية يهدد فيرستابن أحلام سائقي ماكلارين.

عاد بقوة إلى المنافسة، ففاز في ثلاثة سباقات، وصعد إلى منصة التتويج 6 مرات في الجولات الست الأخيرة بعدما كان يتأخر بفارق 106 نقاط مع نهاية أغسطس، وهو كما أقرّ، يعشق التسابق في البرازيل.

قال فيرستابن: «هو مكان مميز بالنسبة لي».

وأضاف: «ليس فقط بسبب السباقات المذهلة والأوقات الرائعة التي عشناها هنا، بل لأن أقارب (شريكتي) يتحدرون من البرازيل».

وتابع: «يمكن أن تهطل الأمطار بغزارة، لذا يمكن أن تخوض سباقات جنونية، كما حصل العام الماضي، في حين كان السباق مليئاً بالمشاعر، ومهماً جداً بالنسبة لترتيب البطولة».

في المقابل، اعتبر الفوز في المكسيك دفعة إضافية لنوريس الذي حقق أفضل نتيجة له في البرازيل قبل عامين باحتلاله للمركز الثاني، في حين كانت أفضل نتيجة لزميله بياستري، الذي يصارع لاستعادة مستواه الذي خوله الفوز بخمس جولات من العشر الأولى، المرتبة الثامنة العام الماضي.

وفي وقت يتابع فريق ريد بول تطوير سيارته للعام الحالي، نقل ماكلارين اهتمامه إلى سيارة العام المقبل حين تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ، ما شرّع الباب أمام الفرق الأخرى لسرقة المبادرة، قبل أن يرد نوريس على حلبة الشقيقين هيرمانوس رودريجيس.

وقال الإيطالي أندريا ستيلا، مدير ماكلارين، بعد فوز السائق البريطاني البالغ 25 عاماً، إنه يعتقد أن سائقيه يملكان العديد من الأسباب للشعور بالثقة قبل الجولات الأربع الأخيرة التي تتضمن سباقي سرعة في البرازيل وقطر.

وقال ستيلا «ندخل هذه السباقات بفهم أكبر لكيفية استخراج الأداء من سيارتنا باستمرار، لأنه على مدار السباقات الأربعة قبل المكسيك تركنا بعض الأداء في المرآب».

وبعدما عانى ضعف التماسك على متن ماكلارين، وجد بياستري طريقة للتأقلم مع المستجدات وتكييف أسلوبه في القيادة وشعر بعد سباق المكسيك انه في موقع أفضل مما كان يعتقد الكثير من المراقبين، رغم تفوق نوريس عليه في مبارزة تحت السقف الواحد في 5 مناسبات.

وأضاف الإيطالي الذي يعي تماماً للتهديد المتزايد في اللحظات الأخيرة ليس فقط من فيرستابن، ولكن أيضا من فيراري ومرسيدس، حيث تتنافس ثلاثة فرق على المركز الثاني في بطولة الصانعين «في السباقات الأربعة الأخيرة، أعتقد أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هناك أفضلية لأي سائق على الآخر على إحدى الحلبات».

واحتفظ ماكلارين بلقب للصانعين للعام الثاني توالياً مع نهاية الجولة الثامنة عشرة في سنغافورة، وهو يحط الرحال في البرازيل، وفي جعبته 713 نقطة، ولكن خلفه تستعر المنافسة، حيث يتقدم فيراري الثاني بفارق نقطة عن مرسيدس (356 مقابل 355)، فيما يحتل ريد بول المركز الرابع برصيد 346 نقطة.