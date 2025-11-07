السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

64 فريقاً تتنافس في النسخة الثالثة لـ«كأس جافزا للكريكيت»

64 فريقاً تتنافس في النسخة الثالثة لـ«كأس جافزا للكريكيت»
7 نوفمبر 2025 16:02

 
دبي (وام)

أعلنت «دي بي ورلد» انطلاق النسخة الثالثة من بطولة كأس جافزا للكريكيت، بمشاركة 64 فريقاً من الشركات العاملة في منطقة جبل علي الحرة «جافزا»، ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 2025، وبرعاية «وي ون».
تقام البطولة على ملعب «وي ون» المجتمعي للكريكيت في ميناء جبل علي وتستمر منافساتها حتى 30 نوفمبر الجاري، في بطولة تجمع موظفي الشركات في أجواء رياضية وترفيهية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الصحة والعافية والعمل الجماعي.
وأصبحت البطولة، في موسمها الثالث، موعداً ثابتاً على أجندة الرياضة المؤسسية في دبي وتجسّد بدورها التزام «دي بي ورلد» و«جافزا» بدعم الأنشطة المجتمعية، وتسليط الضوء على الكريكيت بوصفها وسيلة لتعزيز الروابط بين أفراد مجتمع الأعمال.
وأكد عبدالله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات في موانئ دبي العالمية - الخليج العربي، أن كأس جافزا أصبحت أكبر بطولة كريكيت مؤسسية في دبي، مشيراً إلى أن العدد القياسي للمشاركين يعكس حيوية مجتمع الأعمال وروح التعاون بين أفراده.
ولفت إلى أن البطولة تهدف إلى ترسيخ قيم العمل الجماعي والعافية وتعزيز الروابط بين الزملاء والشركات في أجواء رياضية ممتعة.

الإمارات
دبي
الكريكيت
تحدي دبي
تحدي دبي للياقة
