السبت 8 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

50 مشاركاً في بطولة الرماية لكبار المواطنين

50 مشاركاً في بطولة الرماية لكبار المواطنين
7 نوفمبر 2025 16:35

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية


انطلقت منافسات كبار المواطنين من عمر 60 عاماً فما فوق، ضمن بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة ، في نادي مصفوت للرماية والفروسية في عجمان، بمشاركة أكثر من 50 رامياً.
وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان، أن فعاليات اليوم الأول من الجولة الثالثة للبطولة في مصفوت، شهدت منافسة قوية في فئة كبار المواطنين، بما يؤكد القيمة الكبيرة التي تمثلها البطولة، والإرث الكبير لهذه المبادرة، في تعزيز الاهتمام برياضة الرماية، وتوفير البيئة الآمنة لمماستها لدى جميع أفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن المنافسات تتضمن جولات تأهيلية لأفضل الرماة وصولاً إلى الفائزين العشرة في هذه الفئة، تمهيداً لإعلان الفائزين وتتويجهم في اليوم الختامي للجولة الثالثة الأحد المقبل.
ونوهت إلى إقامة منافسات «بندقية 223»، التي تمت ترقيتها لترمى باستخدام المنظار، السبت، بنادي مصفوت أيضاً، تليها في اليوم الختامي فعاليات فرق إسقاط الصحون - فئة بندقية السكتون.
وأثنت اللجنة على التزام جميع المشاركين في فئة كبار المواطنين، بالضوابط والإجراءات المقررة من اللجنة المنظمة، وإكمال خطوات التسجيل، والتعاون مع المنظمين واللجان المختلفة أثناء انطلاق المنافسات.

الإمارات
عجمان
مصفوت
الرماية
آخر الأخبار
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يلتقي سنغافورة وتونس في «دولية الإمارات»
اليوم 13:24
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
علوم الدار
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين فهد القرقاوي وكيلاً لوزارة التجارة الخارجية
اليوم 13:22
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
علوم الدار
أبوظبي تستكشف «المدن الإسفنجية» وتقنيات الذكاء الاصطناعي الحضرية في الصين
اليوم 12:56
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
الأخبار العالمية
الرئيس الكوري الجنوبي السابق يرفض حضور استجواب المحامي الخاص
اليوم 12:52
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
الرياضة
7 أشواط تدشن موسم سباقات مضمار العين للخيول
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©