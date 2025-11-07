50 مشاركاً في بطولة الرماية لكبار المواطنين

عجمان (وام)



انطلقت منافسات كبار المواطنين من عمر 60 عاماً فما فوق، ضمن بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة ، في نادي مصفوت للرماية والفروسية في عجمان، بمشاركة أكثر من 50 رامياً.

وأوضحت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان، أن فعاليات اليوم الأول من الجولة الثالثة للبطولة في مصفوت، شهدت منافسة قوية في فئة كبار المواطنين، بما يؤكد القيمة الكبيرة التي تمثلها البطولة، والإرث الكبير لهذه المبادرة، في تعزيز الاهتمام برياضة الرماية، وتوفير البيئة الآمنة لمماستها لدى جميع أفراد المجتمع.

وأشارت إلى أن المنافسات تتضمن جولات تأهيلية لأفضل الرماة وصولاً إلى الفائزين العشرة في هذه الفئة، تمهيداً لإعلان الفائزين وتتويجهم في اليوم الختامي للجولة الثالثة الأحد المقبل.

ونوهت إلى إقامة منافسات «بندقية 223»، التي تمت ترقيتها لترمى باستخدام المنظار، السبت، بنادي مصفوت أيضاً، تليها في اليوم الختامي فعاليات فرق إسقاط الصحون - فئة بندقية السكتون.

وأثنت اللجنة على التزام جميع المشاركين في فئة كبار المواطنين، بالضوابط والإجراءات المقررة من اللجنة المنظمة، وإكمال خطوات التسجيل، والتعاون مع المنظمين واللجان المختلفة أثناء انطلاق المنافسات.



