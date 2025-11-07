«الفيفا» يحدد موعد قرعة الملحق العالمي لـ «مونديال 2026»



برلين (د ب أ)



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن قرعة مباريات الملحق المؤهلة لكأس العالم 2026 ستجرى في مدينة زيورخ السويسرية 20 نوفمبر الجاري.

ويتم تحديد المنتخبات الستة المتأهلة للمونديال عبر بوابة الملحق، الذي يجرى في مارس المقبل، قبل انطلاق النسخة القادمة من كأس العالم في يونيو ويوليو القادمين في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويتم تحديد أربعة من تلك المنتخبات عبر خلال الملحق الأوروبي، واثنان من خلال ملحق عالمي يضم 6 منتخبات.

ويشارك في الملحق الأوروبي 12 منتخباً أصحاب المراكز الثانية في مجموعاتهم بالتصفيات بالإضافة إلى أفضل منتخبات تصدرت مجموعاتها في دوري الأمم، حيث يتضمن 4 مسارات، إذ يقام الدور قبل النهائي ودور نهائي من لقاء وحيد.

وفي الملحق العالمي، الذي تقام فعالياته في أميركا الشمالية، تأهلت بوليفيا، ممثلة أميركا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة ممثلة أوقيانوسيا، وسينضم إليهما ممثلان من أميركا الشمالية، وفريق واحد من كل من أفريقيا وآسيا، وسيتم تحديد جميع الفرق بعد فترة التوقف الدولي القادمة.

وحتى الآن، تم تأكيد مشاركة 28 فريقاً من أصل 48 مشاركا في كأس العالم، وسيتم إضافة 14 فريقاً آخر هذا الشهر عبر التصفيات، ثلاثة من اتحاد أميركا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي (كونكاكاف)، و11 من الاتحاد الأوروبي (اليويفا).