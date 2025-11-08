الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

بريمن يستعيد «ذاكرة الانتصارات» في «البوندسليجا»

8 نوفمبر 2025 09:12

 
برلين (أ ف ب)

عاد فيردر بريمن إلى سكة الانتصارات، بفوز قاتل على ضيفه فولفسبورج 2-1، في افتتاح منافسات المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وتقدم فولفسبورج عبر السويدي ماتياس سفانبرج (28)، وأدرك بريمن التعادل بفضل الدنماركي ينس ستاي (83)، قبل أن ينتزع البديل البلجيكي سامويل مبانجولا هدف الفوز لأصحاب الأرض (94).
وهو الفوز الأول لبريمن، بعدما كان تعادل مع ماينز 1-1 في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع موقتاً، فيما تجمّد رصيد فولفسبورج الذي لم يذق طعم الفوز في مباراته الثالثة توالياً في مختلف المسابقات، عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر.
وتتتابع منافسات المرحلة السبت، فيلعب أونيون برلين مع بايرن ميونيخ المتصدر، وهوفنهايم مع لايبزج، وهامبورج مع بوروسيا دورتموند، وباير ليفركوزن مع هايدنهايم، وبوروسيا مونشنجلادباخ مع كولن، وتتتابع الأحد مباريات فرايبورج مع سانت باولي، وشتوتجارت مع أوجسبورج، وآينتراخت فرانكفورت مع ماينز.

 

الدوري الألماني
البوندسليجا
فيردر بريمن
فولفسبورج
