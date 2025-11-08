نادي العين للسيدات يطلق أول بطولة كرة قدم نسائية

أبوظبي (الاتحاد)



ينظِّم نادي العين للسيدات البطولة الأولى لكرة القدم النسائية في منطقة العين من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، على ملعب نادي العين للسيدات في منطقة العين، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، في خطوة تُعَدُّ الأولى من نوعها على مستوى المدينة، وتهدف إلى تمكين المرأة الرياضية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات الرياضية.

ويشارك في البطولة عدد من الفرق النسائية من مختلف إمارات الدولة، وهي تندرج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الرياضية في الدولة لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها، وتوفير منصات رياضية تُتيح للكوادر النسائية إبراز مهاراتهن وتنمية روح المنافسة والعمل الجماعي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع صحي ومتوازن.

وقالت نورة العامري، مدير البطولة ومدير نادي العين للسيدات: «نفتخر بإطلاق أول بطولة نسائية لكرة القدم في منطقة العين، ما يشكِّل خطوة نوعية في مسيرة الرياضة النسائية في الدولة، وهذه البطولة بداية لمسار واعد في دعم المواهب النسائية، وتوفير بيئة تنافسية مشجِّعة تُسهم في اكتشاف القدرات الرياضية لدى المرأة الإماراتية وإبرازها».

وأضافت: «إنَّ تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن استراتيجية نادي العين للسيدات الهادفة إلى تعزيز الوعي الرياضي بين السيدات، وتشجيع ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، بما يحقِّق التوازن بين الصحة والتميُّز المجتمعي.

ويؤكِّد هذا الحدث الدور الريادي لكلٍّ من مجلس أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في دعم مسيرة الرياضة النسائية، وتمكين المرأة في مختلف المجالات الرياضية، ضمن رؤية متكاملة لبناء جيل رياضي نسائي متميِّز على مستوى الدولة والمنطقة.