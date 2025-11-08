طاقم تركي يدير قمة الأهلي والزمالك في نهائي «السوبر المصري»



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين طاقم حكام تركي للمباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري في أبوظبي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك الأحد.

وقال اتحاد الكرة المصري، عبر مركزه الإعلامي، إن المباراة يديرها طاقم تحكيم تركي بقيادة خليل أوموت حكم ساحة ويساعده التركي جيهون سيسيجوزال وعبد الله بورا، وأضاف أن الحكم الرابع سيكون الإماراتي سهيل الملا، وعلي تقنية الفيديو الحكم المجري إستيفان فاد ويساعده المكسيكي أنخيل بيو.

وكان الأهلي تأهل للنهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1، فيما تفوق الزمالك على بيراميدز بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي في الدور قبل النهائي.