الأحد 9 نوفمبر 2025
الرياضة

طرح تذاكر كأس العين الدولية

طرح تذاكر كأس العين الدولية
8 نوفمبر 2025 22:10

 
العين (الاتحاد)

أعلن المنظمون عن طرح تذاكر الدور نصف النهائي لـ «كأس العين الدولية» لكرة القدم، للشراء أمام الجماهير على موقع «بلاتينيوم لست»، وذلك للمباراتين اللتين تجمعا إيران مع الرأس الأخضر 13 نوفمبر الجاري، ومصر مع أوزبكستان 14 نوفمبر، وتقاما على استاد هزاع بن زايد، مستضيف الحدث العالمي.
وتنطلق كلتا المباراتين بداية من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، يتأهل الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام 18 نوفمبر، فيما يلتقي الخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث 17 نوفمبر، على أن يتم طرح التذاكر الخاصة بالمباراتين التاليتين مباشرة بعد نهاية الدور نصف النهائي.
تقام البطولة بتنظيم من شركة «وينز يونايتد»، وبمشاركة أربعة من المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم المقبلة 2026، وهي مصر، إيران، أوزبكستان والرأس الأخضر، ويشارك فيها عدد من أبرز النجوم العالميين مع استعداد هذه المنتخبات للاستحقاقات الدولية المقبلة.

الإمارات
العين
مصر
إيران
أوزبكستان
الرأس الأخضر
