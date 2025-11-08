ديوكوفيتش.. «اللقب 101»!



أثينا (أ ف ب)



أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامساً عالمياً اللقب الـ101 في مسيرته الاحترافية، وهو في الثامنة والثلاثين من عمره عندما تغلب على الإيطالي لورينتسو موزيتي التاسع 4-6 و6-3 و7-5 في المباراة النهائية لدورة أثينا للتنس (250 نقطة).

واحتاج المصنف أول عالمياً سابقاً إلى نحو ثلاث ساعات للتغلب على موزيتي، وبات على بُعد لقبين فقط من معادلة رقم غريمه القديم السويسري روجيه فيدرر (103 ألقاب)، وعلى بُعد ثمانية ألقاب من الرقم القياسي في عدد الألقاب والموجود بحوزة الأميركي جيمي كونورز (109 ألقاب).