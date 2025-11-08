الأحد 9 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مارسيليا ينتزع الصدارة في فرنسا

مارسيليا ينتزع الصدارة في فرنسا
8 نوفمبر 2025 22:55

 
باريس (أ ف ب)

أكرم مارسيليا وفادة ضيفه بريست بثلاثية نظيفة، وانتزع صدارة الدوري الفرنسي في كرة القدم مؤقتاً، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وحسم الفريق الجنوبي نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله هدفين عبر الإنجليزيين أنجل جوميش (25) ومايسون جرينوود (33 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانج الثالث في الدقيقة 82.
وواصل مارسيليا صحوته بتحقيقه الفوز الثاني توالياً والثامن هذا الموسم، ورفع رصيده إلى 25 نقطة، وانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة من باريس سان جيرمان حامل اللقب والذي يحل ضيفاً على ليون الأحد في قمة وختام المرحلة.
في المقابل، مني بريست بخسارته السادسة هذا الموسم والثانية في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، وتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
 

فرنسا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
باريس سان جيرمان
ليون
