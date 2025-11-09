الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ريباكينا: تسلّحتُ بـ «الإرسالات الساحقة» في الرياض

ريباكينا: تسلّحتُ بـ «الإرسالات الساحقة» في الرياض
9 نوفمبر 2025 09:26

 
الرياض (د ب أ)

قالت الكازاخستانية يلينا ريباكينا، إن فوزها بمنافسات الفردي بالبطولة الختامية لموسم رابطة اللاعبات المحترفات للتنس، جاء بفضل إرسالاتها الساحقة.
وحسمت النجمة الكازاخية اللقاء النهائي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، لمصلحتها بمجموعتين دون بنتيجة 6 - 3 و7 -6.
وأضافت ريباكينا أنها تسلحت بالإرسالات الساحقة، والتي كانت علامة مؤثرة، في ظل انخفاض أداء سابالينكا في منتصف اللقاء، والذي أسهم في وضع أفضلية كبرى بنيل الكأس، مؤكدة أن الفريق الطبي نجح في التعامل باحترافية مع الآلام التي لحقت بها في الكتف، وأن اختتام الموسم بانتصار قوي على المصنفة الأولى، سيمنحها دافعاً كبيراً للعمل بصورة أكبر خلال الموسم الجديد.
من جانبها، وصفت البيلاروسية أرينا سابالينكا، البطولة في الرياض بالاستثنائية، والتي اتسمت بتنظيم متميز، وحضور جماهيري لافت، مبيّنة أن مشاعرها تُعد إيجابية، على الرغم من عدم الظفر بلقب البطولة، واقتناص الفرص المتاحة، وتحقيق أرقام نموذجية في ختام الموسم.
وأضافت: «لم أنجح في التحكم في أعصابي، لاسيما في اللحظات الحاسمة التي كانت تتطلب حسن التعامل والهدوء، إضافة إلى عدم السرعة في اتخاذ بعض القرارات التي كانت ستُغير كفّة اللقاء، سأعمل جاهدة على تحسين الكثير من النقاط التقنية خلال التحضيرات للموسم الجديد، ومضاعفة الجهود من أجل المنافسة على أعلى المستويات، فالأمور بالنسبة لي لم تنته بعد، خاصة أنني أملك فريقاً مميزاً في التحليل ومراجعة الأداء».

 

التنس
السعودية
الرياض
ريباكينا
أرينا سابالينكا
