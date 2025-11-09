مدافع مانشستر يونايتد يتحدث عن «السيناريو المكرر»!



لندن (د ب أ)



قال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق مانشستر يونايتد، إن التعادل 2-2 مع توتنهام، جاء بسيناريو مشابه لما حدث في المباراة الماضية أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي.

وأضاف في تصريحات لقناة «تي إن تي» ونشرها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «أعتقد أن الأمر مشابه لما حدث الأسبوع الماضي، وفي العام الماضي خسرنا أمام نوتنجهام فورست صفر-1، وفي الموسم الماضي خسرنا بنفس النتيجة أمام توننهام».

وتابع دي ليخت: «واليوم ومثلما حدث في الأسبوع الماضي، نرى أننا ما زلنا متحمسين بشدة لخطف النقاط وتسجيل الأهداف».

وأوضح: «لحسن الحظ حصلنا على نقطة هنا، أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك».

وقال المدافع الهولندي: «أعني أن الهدف الأول من توتنهام كان به حظ نوعاً ما، لقد كانت كرة صعبة وموقفاً صعباً».

وأضاف: «أنا مستاء نوعاً ما من ذلك، لكن في النهاية أنا فخور للغاية بالفريق».