الرياضة

مدافع مانشستر يونايتد يتحدث عن «السيناريو المكرر»!

مدافع مانشستر يونايتد يتحدث عن «السيناريو المكرر»!
9 نوفمبر 2025 09:41

 
لندن (د ب أ)

قال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع فريق مانشستر يونايتد، إن التعادل 2-2 مع توتنهام، جاء بسيناريو مشابه لما حدث في المباراة الماضية أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي.
وأضاف في تصريحات لقناة «تي إن تي» ونشرها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد: «أعتقد أن الأمر مشابه لما حدث الأسبوع الماضي، وفي العام الماضي خسرنا أمام نوتنجهام فورست صفر-1، وفي الموسم الماضي خسرنا بنفس النتيجة أمام توننهام».
وتابع دي ليخت: «واليوم ومثلما حدث في الأسبوع الماضي، نرى أننا ما زلنا متحمسين بشدة لخطف النقاط وتسجيل الأهداف».
وأوضح: «لحسن الحظ حصلنا على نقطة هنا، أعتقد أننا نستحق أكثر من ذلك».
وقال المدافع الهولندي: «أعني أن الهدف الأول من توتنهام كان به حظ نوعاً ما، لقد كانت كرة صعبة وموقفاً صعباً».
وأضاف: «أنا مستاء نوعاً ما من ذلك، لكن في النهاية أنا فخور للغاية بالفريق».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
توتنهام
نوتنجهام
دي ليخت
