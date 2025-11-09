الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

كيسي: الآن جدة «خضراء»!

كيسي: الآن جدة «خضراء»!
9 نوفمبر 2025 09:45

 
جدة (د ب أ)

أعرب الإيفواري فرانك كيسي، لاعب الأهلي السعودي، عن سعادته الكبيرة بعد الفوز الذي حققه فريقه أمام مضيفه وجاره الاتحاد في «الديربي» المثير الذي احتضنه ملعب الإنماء.
وصنع كيسي هدفاً لزميله رياض محرز، حسم به الأهلي «ديربي الغربية»، في ختام الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.
قال النجم الإيفواري في تصريحات عقب نهاية اللقاء: «الديربي يكسب ولا يلعب، وهو ما قمنا به، حيث قدّمنا أفضل ما لدينا و100% من طاقتنا، ولم ندخر أي جهد من أجل الخروج بنقاط الديربي، والآن جدَّة خضراء».
وأضاف: «أنا هنا من أجل مساعدة الفريق وتقديم أفضل ما لدي، لذا أشعر بسعادة غامرة بعد صناعتي هدفا وتحقيق الفوز».
من جانبه، قال علي مجرشي مدافع الأهلي: «الحظوظ كانت متساوية بين الفريقين، لكننا قدّمنا مباراة كبيرة، وحققنا فوزاً مستحقاً».
ولفت مجرشي الأنظار خلال الديربي، ليس فقط بسبب المستوى المميز الذي قدمه ظهير الأهلي، ولكن بعد لقطته الطريفة مع جمهور الاتحاد عندما طالبها بالتشجيع، عندما فقد إحدى الكرات.
وتحدّث مجرشي بعد نهاية المباراة عن هذه اللقطة، قائلاً: «اللاعبون في مثل هذه المباريات يكون أمامهم أحد خيارين، إما الاستجابة لاستفزازات جمهور المنافس، أو أن يكسبهم لصفّه».
وأوضح في ختام تصريحاته: «هذا ما فعلته، لم أخسر جمهور الاتحاد، بل كسبته، وهو ما أبعدني عن أي شعور بالتوتر خلال اللقاء».

 

السعودية
الدوري السعودي
الأهلي
اتحاد جدة
جدة
