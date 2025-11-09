الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الأهلي يتفوق على الاتحاد في «ديربي جدة» بـ «الترسانة الدفاعية»!

الأهلي يتفوق على الاتحاد في «ديربي جدة» بـ «الترسانة الدفاعية»!
9 نوفمبر 2025 10:23


جدة (د ب أ)

حسم الأهلي «ديربي الغربية»، الأقدم في المملكة، بعد فوزه على مضيفه الاتحاد بهدف، في ختام منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بعد مباراة مثيرة لعب الدفاع فيها دوراً بارزاً، وكان بمثابة «كلمة السر» التي رجّحت كفة الملكي.
ومنح هذا الفوز للنادي الأهلي 3 نقاط ثمينة أعادته إلى المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما بقي الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.
وقبل الديربي، دخل الأهلي متفوقاً دفاعياً أمام الاتحاد، حيث تلقّت شباكه 5 أهداف فقط، مقابل 13 هدفاً استقبلتها شباك الاتحاد، فيما خرج الأهلي بشباك نظيفة في 4 مباريات مقابل مباراة وحيدة فقط بشباك نظيفة للاتحاد.
هذه الأرقام تُرجمت في «الديربي» بشكل واضح، إذ وقف دفاع الأهلي صلباً أمام هجوم الاتحاد، بل ولعب دوراً في بناء الهجمات، والتي أسفرت إحداها عن هجمة مرتدة سريعة حوّلها فرانك كيسي إلى رياض محرز الذي سجّل هدف «الديربي».
وللمرة الخامسة هذا الموسم يخرج الأهلي بشباك نظيفة بفضل خط دفاعه، ومن ورائه الحارس السنغالي المخضرم إدوارد ميندي الذي أنقذ كرة خطيرة للاتحاد في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء.
وبحسب موقع «سوفا سكور»، فإن روجر إيبانيز مدافع الأهلي حصل على أعلى تقييم بين مدافعي الديربي «8. 7 نقطة»، يليه زميله ميريح ديميرال «1. 7 نقطة».
كما حصل الظهير الأيمن علي مجرشي على تقييم «2. 7 درجة»، بينما حصل الحارس إدوارد ميندي على تقييم 6. 7 درجة، متفوقاً على حارس الاتحاد رايكوفيتش الذي حصل على 1. 7 درجة.

السعودية
الدوري السعودي
الأهلي
الأهلي السعودي
اتحاد جدة
