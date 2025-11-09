مدرب تشيلسي يشيد بـ «طاقة الجناح»!



لندن (رويترز)



أشاد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، بأداء الجناح إستيفاو، بعد مشاركته بديلاً، ليقود الفريق إلى الفوز 3-صفر على ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع الظهير الأيمن مالو جوستو صاحب الأرض في المقدمة بضربة رأس في الدقيقة 51، لكن المباراة كانت متكافئة عندما دخل اللاعب البرازيلي (18 عاماً) بعد مرور ساعة من البداية.

ومنح إستيفاو، الذي اقتصرت مشاركاته في الدوري الإنجليزي بديلاً إلى حدٍّ كبير، تشيلسي التقدم بعد دقيقة واحدة فقط من دخوله أرض الملعب، عندما مرر الكرة إلى مواطنه البرازيلي جواو بيدرو ليسجل الهدف الثاني.

وقال ماريسكا للصحفيين: «كنت قلقاً للغاية قبل المباراة، إنها أسوأ المباريات وصعبة، الجميع يعتقد أنها ستكون سهلة، أستطيع أن أفهم استياء الجماهير في الشوط الأول، لأننا لم نسجّل، ثم عندما شارك إستيفاو زادت الطاقة، لأن الناس يحبون هذه النوعية من اللاعبين، يمكنك أن ترى موهبته، نحاول مساعدته على التأقلم ومنحه الدقائق المناسبة، وصل من البرازيل ويحتاج إلى وقت للتأقلم، لكنه سيبدأ المباريات معنا في المستقبل».

وأشاد المدرب الإيطالي أيضاً بالمجهود الذي بذله الجناح أليخاندرو جارناتشو، بعدما نجح الدولي الأرجنتيني، الذي انضم للفريق قادماً من مانشستر يونايتد في أغسطس الماضي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (53.68 مليون دولار)، في صنع تمريرتين حاسمتين.

وقال ماريسكا: «انضم من نادٍ لم يكن يتدرب معه بنسبة مئة بالمئة، لذلك لم تكن حالته البدنية جيدة، تتحسن حالته تدريجياً الآن، يدرك أنه للعب معنا عليه أن يكون جيداً بالكرة ومن دونها، وإلا فلن يلعب، نحن سعداء جداً به».

واحتل تشيلسي بهذا الفوز المركز الثاني في ترتيب الدوري مؤقتاً، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يستضيف ليفربول في مباراة قمة الأحد.

ويزور النادي اللندني فريق بيرنلي في الدوري 22 نوفمبر الحالي، بعد فترة التوقف الدولي.