الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المغرب يكتسح كالدونيا ب 16هدفاً في كأس العالم للناشئين

المغرب يكتسح كالدونيا ب 16هدفاً في كأس العالم للناشئين
9 نوفمبر 2025 19:55

 
الدوحة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
اليابان تسجل موجات تسونامي بعد زلزال عنيف
إعادة انتخاب روي كوستا رئيساً لبنفيكا


اكتسح منتخب المغرب نظيره كاليدونيا الجديدة بنتيجة 16- صفر، في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لكأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً المقامة على ملاعب أكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.
أحرز أهداف المغرب، بلال سقراط ووليد بن صلاح «ثنائية» وعبد العلي داودي «ثنائية» وإلياس حداوي وزياد باها «ثنائية» وزكري الخلفاوي وناهل حداني «ثنائية» وعبد الله وزان «ثنائية» وإسماعيل العود «ثنائية» وستيفي أندرو بالخطأ في مرماه بالدقائق 3 و11 و18 و41 و42 و44 و2+45 و48 و50 و56 و60 و73 و76 و80 و90 و92.
وعانى منتخب كاليدونيا من النقص العددي في صفوفه، بعد طرد الثنائي تايفان لاوي وجان صامويل في الدقيقتين 22 و31.
وحقق «أسود أطلس» بذلك أول انتصار لهم ليرفع الفريق رصيده إلى 3 نقاط، ويعزز حظوظه في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعات الدور الأول.
أما منتخب كاليدونيا الجديدة ودع البطولة بثلاث هزائم و20 هدفاً في مرماه، ليتذيل الترتيب.
وفي مباراة أخرى، فاز منتخب اليابان على البرتغال بنتيجة 2-1، لينتزع صدارة المجموعة، سجل تاكيشي وادا وتايجا ساجوتشي هدفي اليابان في الدقيقتين 35 و45 بينما أحرز مارتيم جيديس هدف البرتغال في الدقيقة 80.
وانتزع المنتخب اليابان الفوز رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد كاجي تشونان في الدقيقة 72، رفع المنتخب الياباني رصيده إلى 7 نقاط يليه البرتغال 6 نقاط.
وتقام بطولة كأس العالم للناشئين للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخباً وتنظمها قطر لخمس سنوات متتالية بين 2025 و2029، ويتأهل الأول والثاني من المجموعات الـ12 مباشرة إلى دور الـ32 إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

كأس العالم للناشئين
المغرب
قطر
الدوحة
اليابان
البرتغال
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©