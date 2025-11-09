ألكاراز ينطلق بنجاح في «البطولة الختامية»

تورينو (رويترز)



استهل المصنف الأول كارلوس ألكاراز مشواره في البطولة الختامية لموسم لاعبي التنس المحترفين بالفوز 7-6 و6-2 على الأسترالي أليكس دي مينو في دور المجموعات.

وفاز ألكاراز بمباراته الافتتاحية في البطولة لأول مرة رغم الأداء القوي الذي قدمه دي مينو الذي تعافى من تأخره 4-1 ليفرض شوطاً فاصلاً انتصر فيه اللاعب الإسباني.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في بداية المجموعة الثانية، لكن ألكاراز كسر إرسال منافسه مرتين أخريين ليتقدم 4-1 مرة أخرى، وهذه المرة لم يتمكن دي مينو من العودة في المباراة الافتتاحية لمجموعة جيمي كونورز.

وكان اللاعبان يتطلعان إلى نتائج أفضل من العام الماضي، عندما خسر ألكاراز مرتين في ثلاث مباريات بدور المجموعات دون الفوز بأي مجموعة، بينما خسر دي مينو مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

وخسر ألكاراز المباراة الافتتاحية في مشاركتيه السابقتين.

وقال ألكاراز «لقد كانت مباراة صعبة حقاً، على هذه الأرضية، يستغل أليكس سرعة الكرة، فهو سريع للغاية ويصعب رد كراته، أنا سعيد جدا بتجاوز هذا التحدي الصعب».

وبعد فوزه في الشوط الفاصل، بدأ ألكاراز يستمتع بالمباراة أكثر قليلاً، وطالب الجماهير بالتصفيق بعدما حسم تبادلاً طويلاً وممتعاً ليحافظ على إرساله ويتقدم 5-1 ولم يكن هناك مجال لعودة دي مينو.

ويبدو ألكاراز في طريقه لإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي، وفي تورينو يجب عليه الوصول إلى النهائي بفوز واحد على الأقل في دور المجموعات أو الفوز بمبارياته في دور المجموعات لتحقيق هذا الإنجاز للمرة الثانية.

ويحتاج الإيطالي يانيك سينر إلى الاحتفاظ بلقبه ليكون لديه أي فرصة لإنهاء العام في المركز الأول.

ويشارك في البطولة أفضل ثمانية لاعبين في الفردي وفرق الزوجي عالمياً، ويبلغ مجموع جوائزها القياسي 15.5 مليون دولار، وتقدم 1500 نقطة.