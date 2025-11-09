الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يتعثّر أمام فايكانو!

9 نوفمبر 2025 22:05

 
مدريد (أ ف ب)

توقّفت سلسلة انتصارات ريال مدريد المتصدر في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله مع مضيفه رايو فايكانو سلباً، مانحاً غريمه برشلونة فرصة تقليص الفارق معه إلى ثلاث نقاط في المرحلة الثانية عشرة.
وكان ريال مدريد عاد من ليفربول بخسارة أمام الفريق الإنجليزي 0-1 ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ثم سقط في فخ التعادل لأول مرة بعد أربعة انتصارات في الدوري، من بينها على برشلونة بالذات أبعدته عن الفريق الكاتالوني بفارق ست نقاط، قبل مواجهة الأخير مع مضيفه سلتا فيجو.
ورفع الفريق الملكي رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، بفارق خمس نقاط عن فياريال الثاني الفائز على إسبانيول، في حين جمع فايكانو نقطته الـ15 في المركز الثاني عشر مؤقتاً.
مع ذلك، اعتبر مدرب ريال شابي ألونسو أن «الطريق لا يزال طويلاً، نحن في نوفمبر، علينا أن نكون صارمين مع أنفسنا، لكن في الوقت نفسه متّزنين».
وأضاف «أريد الاستمرار في النمو والتحسن، مع انتقاد ذاتي إيجابي وبنّاء، هذا هو ريال مدريد، ونحن جميعاً نعرف أين نحن وماذا نريد».
وأكّد رايو فايكانو أنه عقبة من الصعب تجاوزها لنادي العاصمة، بعدما فرض عليه التعادل للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات، خاصة على ملعبه الصغير، حيث لم يفز ريال في آخر أربع زيارات، وتحديداً منذ فبراير 2022.
ومالت الخطورة كما كانت متوقعاً للضيوف الذين سنحت لهم فرص عدة للتقدّم بالنتيجة، أبرزها بتسديدة قريبة من البرازيلي فينيسيوس جونيور تصدى لها الحارس الأرجنتيني أوجوستو باتايا (23)، وثانية من راوول أسينسيو برأسية مرّت إلى جانب القائم الأيسر للمرمى (24).
وحاول أصحاب الأرض مباغتة الضيوف لكن خورخي دي فروتوس أهدر فرصة التسجيل من داخل منطقة الجزاء (51).
ردّ عليه الفرنسي كيليان مبابي بتصويبة جميلة قريبة من القائم الأيسر (60)، ثم بتسديدة من خارج المنطقة عبر الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي أبعدها باتايا (69).
ومنح ألونسو الظهير الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد العائد من الإصابة فرصة للمباراة الثانية توالياً، بعدما أشركه في الدقائق السبع الأخيرة، بعد عشرٍ أمام ناديه السابق ليفربول.
لكن دخول اللاعب الغائب عن قائمة منتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2026، بدلاً من فالفيردي، لم يغيّر من الشكل الهجومي للفريق الملكي الذي اكتفى بتعادل قبل مباراة ثانية خارج الديار أمام إلتشي.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
