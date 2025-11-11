الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

850 مشاركاً في النسخة الأولى لبطولة السباحة بأبوظبي

850 مشاركاً في النسخة الأولى لبطولة السباحة بأبوظبي
11 نوفمبر 2025 18:00

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «الموهوبين للسباحة»، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، ورئيس لجنة رعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن تشكيل لجنة فنية متخصّصة تضم نخبة من المدربين المواطنين والأجانب، لتولي مهمة اختيار أفضل السباحين المشاركين في النسخة الأولى من البطولة، التي تقام يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في مسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.
وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في بطولات السباحة المحلية، حيث تهدف اللجنة إلى تقييم المشاركين وفق معايير دقيقة تشمل المهارة والسرعة والأسلوب والجاهزية البدنية، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من السباحين الواعدين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.
وشهدت البطولة إقبالاً قياسياً مع إغلاق باب التسجيل بعد وصول عدد المشاركين إلى أكثر من 850 سباحاً وسباحة من 90 جنسية، يمثلون الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة في الدولة، إلى جانب مشاركة أندية أبوظبي للرياضات المائية والفجيرة والحمرية ومليحة بعدد كبير من السباحين المواطنين، في تأكيد على رسالة البطولة في دعم وتوسيع قاعدة المواهب الوطنية.
وأكدت اللجنة المنظمة أن الاستعدادات تجري على أعلى مستوى لضمان نجاح النسخة الأولى من البطولة من حيث التنظيم والتقييم الفني، بما يتماشى مع رؤية وزارة الرياضة في تعزيز رياضات الماء، وبناء منظومة مستدامة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف إمارات الدولة.

أخبار ذات صلة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
ترايثلون دبي T100 العالمي على خط الانطلاق
المواهب
السباحة
المواهب الوطنية
مجلس أبوظبي الرياضي
بطولة السباحة
آخر الأخبار
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
الرياضة
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
اليوم 13:24
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©