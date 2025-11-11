850 مشاركاً في النسخة الأولى لبطولة السباحة بأبوظبي



دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «الموهوبين للسباحة»، برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، ورئيس لجنة رعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، عن تشكيل لجنة فنية متخصّصة تضم نخبة من المدربين المواطنين والأجانب، لتولي مهمة اختيار أفضل السباحين المشاركين في النسخة الأولى من البطولة، التي تقام يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في مسبح مدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وتُعد هذه الخطوة الأولى من نوعها في بطولات السباحة المحلية، حيث تهدف اللجنة إلى تقييم المشاركين وفق معايير دقيقة تشمل المهارة والسرعة والأسلوب والجاهزية البدنية، بما يسهم في اكتشاف جيل جديد من السباحين الواعدين القادرين على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وشهدت البطولة إقبالاً قياسياً مع إغلاق باب التسجيل بعد وصول عدد المشاركين إلى أكثر من 850 سباحاً وسباحة من 90 جنسية، يمثلون الأندية الحكومية والأكاديميات الخاصة في الدولة، إلى جانب مشاركة أندية أبوظبي للرياضات المائية والفجيرة والحمرية ومليحة بعدد كبير من السباحين المواطنين، في تأكيد على رسالة البطولة في دعم وتوسيع قاعدة المواهب الوطنية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن الاستعدادات تجري على أعلى مستوى لضمان نجاح النسخة الأولى من البطولة من حيث التنظيم والتقييم الفني، بما يتماشى مع رؤية وزارة الرياضة في تعزيز رياضات الماء، وبناء منظومة مستدامة لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف إمارات الدولة.