ترايثلون دبي T100 العالمي على خط الانطلاق



دبي (الاتحاد)

يعود ترايثلون دبي T100 العالمي لينطلق مجدداً بعد غدٍ الخميس في أجواء مفعمة بالحماس والإثارة على مدار أربعة أيام، في قلب تحدي دبي للياقة البدنية 30X30، وبحضور مجاني للجماهير، وينظّم الحدث من قبل منظمة رياضي الترايثلون المحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وتضم أجندة البطولة مجموعة من أبرز المنافسات بمشاركة أفضل نجوم العالم في رياضة الترايثلون T100، إلى جانب فعاليات وأنشطة تناسب جميع أفراد المجتمع. سواء كنت رياضياً محترفاً أو من محبي اللياقة البدنية أو تبحث فقط عن الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية، فإن ترايثلون دبي T100، يُعدّ بتجربة تجمع بين السباقات الملحمية، والأنشطة الترفيهية، والموسيقى الحيّة، والأجواء المهرجانية الرائعة، مع إطلالة على الأفق الخلاب لدبي.

تنطلق فعاليات ترايثلون دبي T100 بإقامة سباق التتابع الثنائي دواثلون، بدعم من Dubai Eye 103.8، وهو سباق ممتع يعتمد نظام الفريق، ويتكون من الجري وركوب الدراجة والجر (5 كم جري، 22 كم ركوب دراجة، 5 كم جري)، ويُعدّ خياراً مثالياً للأصدقاء أو المجموعات المؤسسية المكوّنة من شخصين أو ثلاثة لكل فريق لبدء منافسات البطولة.

وفي يوم الجمعة المقبل، تُقام منافسات الأكواثلون المدرسية على شاطئ سنسيت بيتش في جميرا 3، وهي فعالية سباحة وجري ممتعة ومصممة خصيصاً للأطفال.

أما يوم السبت، فهو اليوم الأبرز في البطولة، حيث يشهد إقامة سباق الترايثلون السريع «السبرينت» المخصص للمبتدئين، ويتكون من 750 متراً سباحةً، و20 كيلومتراً ركوب الدراجات، و5 كيلومترات للجري، كما يقام في اليوم نفسه السباق الموسيقي، وهو سباق جري ترفيهي لمسافة 5 كيلومترات يبدأ الساعة 5:30 مساءً، وسط إضاءة وأجواء احتفالية من منسقي الموسيقى وأجواء نابضة بالحياة.

ويشهد اليوم نفسه أيضاً السباق الرئيسي للمحترفين في ترايثلون دبي T100، حيث يتنافس أفضل رياضيي الترايثلون في العالم، ومن بينهم هايدون وايلد (نيوزلندا)، وكيت وو (بريطانيا)، متصدران ترتيب موسم «السباق إلى قطر»، بالإضافة إلى جيلي جينز (بلجيكا)، وميكا نودت (ألمانيا)، وجولي ديرون (سويسرا)، في سباق لمسافة 100 كيلومتر يشمل 2 كيلومتر سباحةً، و80 كيلومتراً ركوب الدراجات، و18 كيلومتراً للجري عبر قلب دبي.

وتختتم المنافسات يوم الأحد 16 نوفمبر، مع سباق الهواة T100، الذي يمنح الرياضيين غير المحترفين المتحمسين فرصة خوض تجربة السباق الكامل لمسافة 100 كيلومتر، واجتياز خط النهاية الشهير نفسه الذي يعبره المحترفون، حيث يلوح برج خليفة الشامخ في الأفق، وتتعالى خلالها هتافات الجماهير تشجيعاً للمشاركين.