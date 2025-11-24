جيرو يصنع تاريخاً جديداً في الدوري الفرنسي

علي معالي (أبوظبي)

تألق أوليفيه جيرو مهاجم نادي ليل، في الجولة 13 من الدوري الفرنسي، حيث أصبح أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة، وهو في عمر 39 عاماً و54 يوماً، منذ موسم 1947-1948، عندما قاد فريقه إلى الفوز على نادي باريس 4-2، محطماً بذلك الرقم الصامد منذ تلك السنوات.

ولم يسجل جيرو منذ ما يقرب من شهرين، ومع ذلك، عندما احتاج ليل إلى خبرته الكبيرة أمام باريس أجاد وتألق بإحرازه هدفين، ليرفع رصيد ليل إلى 23 نقطة في المركز الرابع خلف باريس سان جيرمان 30 نقطة، ومارسيليا 28 نقطة، ولانس 28 نقطة.

يذكر أن هذه هي أول ثنائية لجيرو مع ليل، وأول ثنائية له على مستوى الأندية، منذ أكثر من عامين، منذ لعبه مع ميلان في أكتوبر 2023، في دوري الدرجة الأولى، لكنه انتظر ما يقرب من أربعة عشر عاماً لإعادة هذا الشعور علي مستوى الدوري الفرنسي، وكان آخرها بقميص مونبلييه في نوفمبر 2011.

يأتي أداء جيرو في وقت يحتاج فيه ليل إلى دفعة خلال الفترة المضغوطة في نهاية العام، بعد ما يقارب عقدين من اللعب الاحترافي، حيث لا يزال جيرو يُظهر الكفاءة والقدرة على الظهور في الوقت المناسب.