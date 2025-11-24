الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيرو يصنع تاريخاً جديداً في الدوري الفرنسي

جيرو يصنع تاريخاً جديداً في الدوري الفرنسي
24 نوفمبر 2025 08:26

علي معالي (أبوظبي)
تألق أوليفيه جيرو مهاجم نادي ليل، في الجولة 13 من الدوري الفرنسي، حيث أصبح أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة، وهو في عمر 39 عاماً و54 يوماً، منذ موسم 1947-1948، عندما قاد فريقه إلى الفوز على نادي باريس 4-2، محطماً بذلك الرقم الصامد منذ تلك السنوات.
ولم يسجل جيرو منذ ما يقرب من شهرين، ومع ذلك، عندما احتاج ليل إلى خبرته الكبيرة أمام باريس أجاد وتألق بإحرازه هدفين، ليرفع رصيد ليل إلى 23 نقطة في المركز الرابع خلف باريس سان جيرمان 30 نقطة، ومارسيليا 28 نقطة، ولانس 28 نقطة.
يذكر أن هذه هي أول ثنائية لجيرو مع ليل، وأول ثنائية له على مستوى الأندية، منذ أكثر من عامين، منذ لعبه مع ميلان في أكتوبر 2023، في دوري الدرجة الأولى، لكنه انتظر ما يقرب من أربعة عشر عاماً لإعادة هذا الشعور علي مستوى الدوري الفرنسي، وكان آخرها بقميص مونبلييه في نوفمبر 2011.
يأتي أداء جيرو في وقت يحتاج فيه ليل إلى دفعة خلال الفترة المضغوطة في نهاية العام، بعد ما يقارب عقدين من اللعب الاحترافي، حيث لا يزال جيرو يُظهر الكفاءة والقدرة على الظهور في الوقت المناسب.

أخبار ذات صلة
ليون.. حلقة جديدة من «مسلسل الخيبات»!
سان جيرمان يرفع شعار «النتائج أهم من الأداء»!
أوليفيه جيرو
ليل الفرنسي
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
الأمطار تزيد معاناة الفلسطينيين في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
برد الشتاء يفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في غزة
اليوم 01:54
الوفدان الأميركي والأوكراني خلال محادثات جنيف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
اتفاق أميركي - أوكراني على تغيير مسودة «خطة السلام»
اليوم 01:54
آثار الدمار في مدينة غزة جراء القصف (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي على غزة
اليوم 01:54
جانب من الطرود المعدة للإرسال إلى غزة (من المصدر)
علوم الدار
الإمارات تسير طائرة محملة بـ«كسوة الشتاء» لأهالي غزة
اليوم 01:53
الطفل «زايد» ثاني حالة علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني (من المصدر)
علوم الدار
«خليفة الطبية»: علاج جيني لضمور العضلات الدوشيني لطفل مواطن
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©