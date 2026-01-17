التعادل يحسم قمة العين والوحدة

معتز الشامي (أبوظبي)

خطف نادي الوحدة نقطة التعادل بنتيجة 2-2 أمام مضيفه العين، في كلاسيكو دوري أدنوك للمحترفين المثير، الذي جمع الفريقين اليوم في قمة الجولة الـ 13 بختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين.

وبهذه النتيجة بقي العين في صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما تقدم الوحدة للترتيب الثالث بعدد 26 نقطة، وظل شباب الأهلي في الوصافة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن العين.

وسجل هدفي العين لابا كودجو بالدقيقتين 9 و51، بينما سجل عمر خربين للوحدة في الدقائق 29 و69، وشهدت المباراة حالتي طرد من صفوف الوحدة، للثنائي فافور أوجبو بالدقيقة 53 وفاكوندو دانييل بالدقيقة 75.وافتتح العين المباراة بسيطرة شبه كاملة، ترجمها لابا كودجو بهدف أول، إلا أن الوحدة عاد عبر ركلة جزاء سجلها عمر خربين لتعود المباراة إلى نقطة البداية، وينهي الشوط بالتعادل.

ومع بداية الشوط الثاني لجأ العين للتقدم واللعب بطريقة الضغط العالي، وترجم لابا كودجو أفضلية فريقه بهدف من تسديدة مباغتة، أطلقها من على حدود المنطقة لتسكن شباك الوحدة بالدقيقة 51.

ولم يستغل العين نقص صفوف الوحدة، ليباغت عمر خربين دفاعات الزعيم بتوغل إلى داخل المنطقة لم يعترضه أحد، ليمر ويسدد بقوة مدركاً التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.