الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

التعادل يحسم قمة العين والوحدة

التعادل يحسم قمة العين والوحدة
17 يناير 2026 22:13

معتز الشامي (أبوظبي)
خطف نادي الوحدة نقطة التعادل بنتيجة 2-2 أمام مضيفه العين، في كلاسيكو دوري أدنوك للمحترفين المثير، الذي جمع الفريقين اليوم في قمة الجولة الـ 13 بختام الدور الأول من دوري أدنوك للمحترفين.
وبهذه النتيجة بقي العين في صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما تقدم الوحدة للترتيب الثالث بعدد 26 نقطة، وظل شباب الأهلي في الوصافة برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن العين.
وسجل هدفي العين لابا كودجو بالدقيقتين 9 و51، بينما سجل عمر خربين للوحدة في الدقائق 29 و69، وشهدت المباراة حالتي طرد من صفوف الوحدة، للثنائي فافور أوجبو بالدقيقة 53 وفاكوندو دانييل بالدقيقة 75.وافتتح العين المباراة بسيطرة شبه كاملة، ترجمها لابا كودجو بهدف أول، إلا أن الوحدة عاد عبر ركلة جزاء سجلها عمر خربين لتعود المباراة إلى نقطة البداية، وينهي الشوط بالتعادل.
ومع بداية الشوط الثاني لجأ العين للتقدم واللعب بطريقة الضغط العالي، وترجم لابا كودجو أفضلية فريقه بهدف من تسديدة مباغتة، أطلقها من على حدود المنطقة لتسكن شباك الوحدة بالدقيقة 51.
ولم يستغل العين نقص صفوف الوحدة، ليباغت عمر خربين دفاعات الزعيم بتوغل إلى داخل المنطقة لم يعترضه أحد، ليمر ويسدد بقوة مدركاً التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة 2-2.

أخبار ذات صلة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
«طيران الإمارات» تضفي «لمسة جمالية» على قمة الوصل والجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
العين
الوحدة
لابا كودجو
عمر خريبين
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©