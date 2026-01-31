«أدنوك» شريك رئيسي لتحدي صير بني ياس 2026

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، المنظّم لفعاليات الدورة الثانية لتحدي صير بني ياس 2026، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي و«تشالينج فاميلي»، عن انضمام «أدنوك» كشريك رئيسي للحدث، مما شكّل علامة فارقة في استمرار نموّه وشهرته العالمية.

ويقام تحدي صير بني ياس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، حيث يُقدم الحدث في دورته الثانية تجربة أكثر ثراءً للرياضيين والأسر والعائلات المتابعة لفعاليات المسابقات على حد سواء، وذلك من خلال مجموعة من العروض والأنشطة الرياضية المميزة.

وعكَس انضمام «أدنوك» لتحدي صير بني ياس، كشريك رئيسي، التزاماً مشتركاً بالتميز في تقديم الفعاليات الرياضية، مع الاستدامة والترويج لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية لرياضات قدرة التحمل، التي تمارسها النخبة من الرياضيين المشاركين في التحدي.

وعزّز التعاون بين مجموعة أدنيك و«أدنوك» التوافق الاستراتيجي مع طموحات أبوظبي في مجالات السياحة والرياضة والاستدامة، مع تعزيز تجربة الرياضيين المشاركين والمتابعين لفعاليات التحدي في أحد أكثر أماكن الترايثلون تميزاً في العالم.

وقال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات التابعة لمجموعة أدنيك: «استناداً إلى نجاح تحدي صير بني ياس في نسخته الأولي، نتطلع إلى استقبال الرياضيين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث المميز والفريد، الذي يجذب مجتمع أبوظبي ويشجّع أيضاً على نمط حياة صحي لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة».

من جانبه، قال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهُوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»: يؤكد حضور أدنوك كشريك رئيسي لتحدي صير بني ياس التزامها بدعم الفعاليات والبرامج الرياضية في منطقة الظفرة وفي مختلف أنحاء دولة الإمارات، ومساهمتها في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية وممارسة الأنشطة البدنية بين كافة أفراد المجتمع.

وبعد البداية القوية للنسخة الأولى من التحدي في عام 2025، الذي جذب أكثر من 3.000 متسابق رياضي من نحو 40 جنسية مختلفة، عاد اسم «تحدي صير بني ياس» بحُلته الجديدة وبمميزات أفضل من العام الماضي.

وحافظ برنامج هذا العام على تجربة المهرجان المميزة للحدث، بما في ذلك أنشطة مغامرات مناسبة بشكل خاص للعائلات، مثل رحلات السفاري للحياة البرية، وتجديف الكاياك، والغطس، والجولات الثقافية، إضافة إلى قرية المشجعين النابضة بالحياة والترفيه طوال اليوم.