الثلاثاء 3 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الإمارات تشارك في «عربية القوى» بتونس

الإمارات تشارك في «عربية القوى» بتونس
2 مارس 2026 23:18


دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب القوى مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية الـ 21 للشباب والشابات بتونس من 26 إلى 30 أبريل المقبل، وأكد الاتحاد في بيان له أن المشاركة تندرج في إطار روزنامة البطولات المقررة في 2026.
وأعلن مجلس إدارة الاتحاد العربي عقد اجتماعه الـ 77 غدا عبر «تقنية الاتصال المرئي»، لاستعراض عدد من التقارير الإدارية والفنية حول البطولات الماضية، أبرزها دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026»، التي استضافتها الشارقة الشهر الماضي، والبطولة العربية للضاحية بالعراق، وآخر الاستعدادات للبطولة العربية في تونس، بالإضافة إلى استضافة جمهورية مصر العربية للبطولة العربية تحت 23 عاما، والبطولة العربية للناشئين.

