4 ملايين يورو تعرقل عودة محمد صلاح إلى روما

معتز الشامي (أبوظبي)

كشفت تقارير صحفية عن إمكانية عودة النجم المصري محمد صلاح إلى نادي روما الإيطالي في صيف 2026، وذلك عقب تأكيد رحيله عن ليفربول الإنجليزي كلاعب حر بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يتم عامه الرابع والثلاثين في يونيو المقبل، بعد مسيرة ناجحة في ملعب أنفيلد، بدأت منذ انتقاله من روما عام 2017 مقابل 42 مليون يورو.

وكان صلاح قد لمع نجمه بقميص الفريق الإيطالي، بعد تجارب سابقة مع تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي.

ورغم تقدمه في العمر، يواصل صلاح تقديم مستويات مميزة هذا الموسم، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 9 أخرى، خلال 34 مباراة في مختلف المسابقات، إلا أن تقارير أشارت إلى وجود خلافات مع مدرب الفريق أرني سلوت، ما ساهم في اتخاذ قرار الرحيل.

وتتجه الأنظار نحو وجهته المقبلة، حيث يُرجح انتقاله إلى الدوري الأميركي عبر نادي سان دييجو، أو خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي، في ظل اهتمام ناديي الاتحاد والقادسية بالحصول على خدماته.

وفي المقابل، تظل فكرة العودة إلى روما قائمة، لكنها ترتبط بتنازل اللاعب عن جزء كبير من راتبه الحالي، الذي يبلغ نحو 12 مليون يورو سنوياً، في حين لا يتجاوز سقف الرواتب داخل النادي الإيطالي 4 ملايين يورو، حتى في حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وبين اعتبارات الحنين إلى البدايات والتحديات المالية، يبقى مستقبل صلاح مفتوحاً على عدة سيناريوهات، ولكن عليه القبول بشروط سقف رواتب "الذئاب" إذا ما أراد العودة مجدداً من حيث بدأ.