غانا تطيح أوتو أدو من تدريب «النجوم السوداء»

أكرا (أ ب)

تم إنهاء عقد أوتو أدو، المدير الفني لمنتخب غانا لكرة القدم، وذلك قبل شهرين ونصف الشهر فقط من خوض الفريق مباراته الأولى في بطولة كأس العالم هذا الصيف. وذكر الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين: «تقرر إنهاء التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال (النجوم السوداء)، أوتو أدو، بأثر فوري». ولم يكشف البيان النقاب عن أي تفاصيل إضافية بشأن المدرب الذي سيتولى المسؤولية خلفاً لأدو، أو أسباب إنهاء العقد.

وجاءت الإقالة بعد خسارة منتخب غانا 1/ 2 أمام مضيفه منتخب ألمانيا، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس بمدينة شتوتجارت. وكانت غانا تلقّت خسارة قاسية 1/ 5 أمام منتخب النمسا ودياً، يوم الجمعة الماضي، لتتكبد بذلك 4 هزائم متتالية في لقاءاتها الودية. وكان أدو يتولى تدريب المنتخب الغاني في ولاية ثانية بعد أن وافق نادي بروسيا دورتموند الألماني على إعفائه من منصبه في قسم تطوير المواهب في مارس عام 2024.

وقد سبق لأدو أن تولى قيادة المنتخب الغاني مؤقتاً خلال معظم عام 2022، بما في ذلك كأس العالم في قطر، التي شهدت فوز الفريق على كوريا الجنوبية في مرحلة المجموعات، لكنه لم يتمكن من الصعود للأدوار الإقصائية. وخلال مسيرته كلاعب، فاز أدو، المولود بمدينة هامبورج الألمانية، بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) مع دورتموند، وقام بتمثيل منتخب غانا في كأس العالم 2006.

وتتواجد غانا، التي تأهلت لكأس العالم للمرة الخامسة، في المجموعة الثانية عشرة بمرحلة المجموعات في المونديال، الذي يقام هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برفقة منتخبات كرواتيا وإنجلترا وبنما.

ويخوض المنتخب الغاني مباراته الأولى في المونديال يوم 17 يونيو المقبل ضد منتخب بنما في تورنتو بكندا.