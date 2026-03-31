تجربة كندية تغير وجه الكرة العالمية

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن اعتماد تجربة جديدة لقانون التسلل، سيتم تطبيقها رسمياً في منافسات الدوري الكندي الممتاز، بداية من الرابع من أبريل المقبل، في خطوة قد تمهد لتغيير جذري في طريقة احتساب التسلل على مستوى العالم.

ويعتمد القانون الجديد، الذي يقوده الفرنسي أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمية في "فيفا، على مبدأ "ضوء النهار"، حيث يُعتبر اللاعب في موقف سليم طالما لا توجد مسافة واضحة بينه وبين آخر مدافع.

وبمعنى آخر، يكفي أن يكون أي جزء من جسم المهاجم القادر على تسجيل الأهداف في خط واحد مع المدافع أو خلفه، ليُحتسب في وضعية سليمة.

وتُعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى دوري محترف، بعدما كانت مقتصرة في السابق على مسابقات الفئات السنية، وذلك بالتعاون مع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجهة المسؤولة عن سن قوانين اللعبة.

وأكد فينجر أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز النزعة الهجومية في المباريات، وتحسين وضوح القرارات التحكيمية، إلى جانب تسريع إيقاع اللعب، مشيراً إلى أن المرحلة التجريبية ستوفر بيانات دقيقة لتقييم مدى نجاح القانون الجديد وإمكانية تعميمه مستقبلاً.

وفي سياق متصل، سيشهد الدوري الكندي أيضاً تطبيق نظام جديد لمراجعة القرارات التحكيمية، يُعرف باسم "دعم الفيديو التحكيمي"، والذي يختلف عن تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث يمنح المدربين حق طلب مراجعة بعض الحالات عبر بطاقة خاصة يقدمونها للحكم الرابع.

ويُسمح للمدربين بعدد محدود من طلبات المراجعة خلال المباراة، في الحالات المؤثرة مثل احتساب الأهداف أو ركلات الجزاء أو البطاقات الحمراء المباشرة، بشرط أن يتم تقديم الطلب فور وقوع الحالة لتجنب تعطيل اللعب.

ومن المنتظر أن تنطلق أولى مباريات الموسم الجديد بمواجهة تجمع فريقي فورج وأوتاوا، لتكون أول اختبار عملي لهذه التعديلات، التي قد تعيد رسم ملامح التحكيم وقوانين اللعبة في المستقبل القريب.