الإثنين 6 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
أستراليا تقسو على كوراساو بخماسية ودياً

31 مارس 2026 15:52

 
ملبورن (د ب أ)
حقق منتخب أستراليا انتصاراً كبيراً 5/ 1 على منتخب كوراساو، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة سلسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي يستضيفها على ملاعبه.
وتأتي تلك المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وبادر أوير مابيل بالتسجيل لمصلحة أستراليا في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل آرتشاني مارثا لمنتخب كوراساو في الدقيقة 50.
وفرض المنتخب الأسترالي سيطرته المطلقة على الدقائق التالية في اللقاء، التي شهدت تسجيله 4 أهداف أخرى، حيث أحرز أليساندرو تشيركاتي وجوردان بوز الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 68 و71 على الترتيب، في حين أضاف نيستوري إرانكوندا الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 80 و84 على الترتيب.
ويلعب منتخب أستراليا في المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات في كأس العالم، التي تضم أيضاً منتخبي الولايات المتحدة وباراجواي، والفائز من منتخبي تركيا وكوسوفو في نهائي المسار الثالث من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
في المقابل، أوقعت القرعة منتخب كوراساو، الذي يشارك للمرة الأولى في كأس العالم، بالمجموعة الخامسة، بجانب منتخبات ألمانيا وكوت ديفوار والإكوادور.

أخبار ذات صلة
إيطاليا تبحث عن الخلاص والحل بيد مَن صنعوا المجد
منتخب أوروبا أغلى تشكيلة من حيث القيمة السوقية في القارة العجوز
منتخب استراليا
أيام الفيفا
التوقف الدولي
كأس العالم
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
«الجامعة العربية»: الاعتداء الإيراني على الكويت جريمة مكتملة الأركان
ترامب يلمح لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
«البترول الكويتية»: اعتداءات إيرانية آثمة تلحق أضراراً جسيمة بمرافق تشغيلية
الرئيس اللبناني: التفاوض ليس تنازلاً والدبلوماسية ليست استسلاماً
«إخوان السودان».. ممارسات ممنهجة لإبقاء حالة الفوضى
