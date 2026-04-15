عبدالله حسن عضواً في النخبة للاستراتيجية والتخطيط «الآسيوي»

الشارقة (الاتحاد)

يشارك عبدالله حسن عبدالله، المدير الرياضي لنادي الحمرية الرياضي، عضو لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية الإماراتية، والرئيس السابق للجنة التخطيط الاستراتيجي في اتحاد الإمارات لكرة القدم، في برنامج الاستراتيجية والتخطيط لكرة القدم، الذي تنظّمه أكاديمية النخبة التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضمن عدد من الكفاءات الإدارية على مستوى القارة.

وجاء اختيار عبدالله حسن للمشاركة في البرنامج، تقديراً لخبراته الفنية والإدارية في مجال كرة القدم، حيث يُعد البرنامج إحدى المبادرات التطويرية التي يطرحها الاتحاد الآسيوي، بهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الكروي، من خلال تزويد المشاركين بأحدث المفاهيم في مجالات التخطيط الاستراتيجي والإدارة الفنية الحديثة، إلى جانب إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات الميدانية والاطّلاع على أفضل التجارب العالمية.

ويشمل برنامج الاستراتيجية والتخطيط لكرة القدم، الذي يقدّمه الاتحاد الآسيوي عبر أكاديمية النخبة، 20 فصلاً دراسياً تُطرح على مدار أربعة أشهر بنظام التعليم عن بُعد، حيث انطلقت الدراسة في 27 مارس 2026، في إطار منهج تدريبي متكامل يهدف إلى تطوير القدرات الاستراتيجية والإدارية للمشاركين، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في إدارة وتخطيط كرة القدم.

ويُمثّل حضور عبدالله حسن إضافة نوعية للبرنامج، في ظل خبراته السابقة، سواء خلال فترة ترؤسه لجنة التخطيط الاستراتيجي في اتحاد الكرة، أو عبر دوره الحالي كمدير رياضي لنادي الحمرية، بما يعزّز من قيمة النقاشات الفنية والإدارية داخل البرنامج.

وفي سياق متصل، أنهى عبدالله حسن بنجاح متطلبات برنامج الدبلوم الاحترافي في الإدارة الرياضية (متطلبات المدير الرياضي في كرة القدم)، الذي يقدمه معهد برشلونة للابتكار، الذراع التعليمية لنادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد رحلة دراسية مكثّفة امتدت من يناير 2025 وحتى مارس 2026.

ويُعد هذا الإنجاز محطة بارزة في مسيرته المهنية، حيث يعكس التزامه بتطوير قدراته ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في إدارة مؤسسات كرة القدم، بما يعزّز حضوره في أحد أكثر التخصصات الرياضية تطوراً وتنافسية.

وتضمّن البرنامج هيكلاً تدريبياً متقدماً، اشتمل على 11 محوراً متخصصاً في الإدارة الفنية، جرت دراستها بشكل معمّق من خلال محاضرات أسبوعية، إلى جانب إعداد بحوث علمية واختبارات دورية، وصولاً إلى الامتحانات النهائية التي اجتازها بنجاح.

وشملت محاور البرنامج مجالات متعددة، أبرزها: إدارة التواصل والعلاقات، علم نفس الأداء الرياضي عالي المستوى، أساسيات الاستكشاف، الوقاية من الإصابات، القانون الرياضي، التحليل الفني والتقنيات الحديثة، إضافة إلى التخطيط الاستراتيجي، الهيكل التنظيمي، وظائف المدير الرياضي، وتنمية المهارات القيادية، وتطبيقات التكنولوجيا في المجال الرياضي.