الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تمبروولفز وهوكس يقلبان الطاولة على ناجتس ونيكس

21 ابريل 2026 14:45

لوس أنجلوس (أ ف ب)
قلب مينيسوتا تمبروولفز، بقيادة نجمه أنتوني إدواردز، الطاولة على مضيفه دنفر ناجتس، وفاز عليه 119-114 في مباراة مشوّقة، فارضاً التعادل 1-1 في سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» للمنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).
وبعدما تأخر بفارق 19 نقطة في بداية اللقاء، انتفض لاعبو تمبروولفز، صاحب المركز السادس في الدوري المنتظم، في الربع الأخير وحققوا فوزاً مهماً على ناجتس الثالث، بعدما كان خسر في الأولى 105-116 السبت.
وتقدم ناجتس في الربع الأول بنتيجة 39-25، ليستهل تمبروولفز عودته القوية في الربع الثاني، فارضاً التعادل 64-64 مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يحسم النتيجة لصالحه في الشوط الثاني.
وحظي إدواردز (30 نقطة) بدعم من جوليوس راندل الذي سجّل 24 نقطة، بينما أضاف دونتي دي فينتشنتسو 16 نقطة.
وكان الكندي جمال موراي أفضل المسجلين مع ناغتس برصيد 30 نقطة، وأضاف الصربي نيكولا يوكيتش 24 نقطة و15 متابعة و8 تمريرات حاسمة.
وسجّل سي جيه ماكولوم 32 نقطة وقاد عودة دراماتيكية في الربع الأخير، حيث قلب أتلانتا هوكس تأخره بفارق 12 نقطة إلى فوز بفارق نقطة على مضيفه نيويورك نيكس 107-106، معادلاً بذلك سلسلة المباريات 1-1 في الشرقية.
وبدا أتلانتا صاحب المركز السادس في الدوري العادي على وشك تلقِّي خسارته الثانية توالياً، بعدما تأخر بفارق 14 نقطة في الربع الثالث على ملعب ماديسون سكوير جاردن.
ونجح هوكس في قلب المعادلة لصالحه في الربع الأخير، فسجّل 11 نقطة توالياً وتقدم بنتيجة 103-100 قبل دقيقتين من نهاية المباراة.
وعادل جايلن برونسون النتيجة بفضل رمية ثلاثية (103-103)، لكن ماكولوم منح التقدم لأتلانتا برمية متقنة، وزاد زميله جايلن جونسون الفارق إلى 107-103 بسلة استعراضية قبل 10 ثوانٍ من النهاية.
وقلّص برونسون الفارق لنيكس بثلاثية أخرى إلى 107-106، ممهداً الطريق لنهاية مثيرة، لكن زميله ميكال بريدجز أهدر رمية مع صافرة النهاية كانت كفيلة بحسم الفوز لثالث المنطقة.
قال ماكولوم: «لا تُعتبر السلسلة مكتملة إلّا إذا فزنا بمباراة خارج أرضنا، وقد فزنا بها».
وأضاف: «نحن فريق قوي، وفريق شاب ما زال في بداية مشواره، لكننا نكتسب الخبرة يوماً بعد يوم».
وتابع: «لم نقدّم أفضل ما لدينا الليلة، لكننا أتيحت لنا فرص عديدة، وقمنا بما يكفي للفوز».

بيليه وأوليفيرا سلاح البطائح في مواجهة العين بدوري أدنوك
