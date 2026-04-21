البطائح يتحدى النصر وشباب الأهلي يلتقي الشارقة في نصف نهائي كأس السلة

علي معالي (أبوظبي)

تشهد بطولة كأس الإمارات لكرة السلة للرجال سباقاً مثيراً مساء الغد في الدور نصف النهائي، عندما يلتقي النصر (حامل اللقب)، مع البطائح، وشباب الأهلي مع الشارقة، ويأتي ذلك بعد اكتمال المربع الذهبي عقب فوز النصر على الوصل بنتيجة 100-85، وشباب الأهلي على الوحدة 97-75، في لقاء الإياب، وكان «العميد» والفرسان" قد حققا الفوز في الذهاب، وسبقهما في التأهل الشارقة والبطائح.

في المباراة الأولى، اقترب النصر من الحفاظ على لقبه بطلاً لكأس الإمارات للموسم الثاني على التوالي بتكرار الفوز على الوصل في مباراة الإياب 100-85 بنتيجة أرباع 24-21 و29-24 و23-19 و24-21، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت للنصر بنتيجة 110-95.

وفي مباراة ثانية، جدد شباب الأهلي فوزه على الوحدة بنتيجة 97-75، وأرباع 22-24 و25-17 و29-16 و21-18، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز شباب الأهلي 127-72.

وبهذه النتائج تُصبح فرق المربع الذهبي هي النصر وشباب الأهلي والشارقة والبطائح، وهذه الفرق الأربعة هي نفسها التي تأهلت هذا الموسم إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري، وحصل شباب الأهلي على لقب البطولة، وحل النصر وصيفاً والشارقة في المركز الثالث وجاء البطائح في المركز الرابع.