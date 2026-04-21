العين وشباب الأهلي يضمنان مقاعد «النخبة الآسيوية» للموسم المقبل

معتز الشامي (أبوظبي)

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملف عدد مقاعد الأندية، المشاركة في بطولاته ما بين دوري أبطال آسيا النخبة ودوري الأبطال 2، بمنح دورينا 5 مقاعد، بواقع 3 مقاعد مباشرة في النخبة ومقعد في الدور التمهيدي للنخبة، ومقعد مباشر في دوري الأبطال 2.

ووفق المناقشات الدائرة الآن لتحديد آليات التوزيع، ضمنت الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى في دورينا، بطاقة التأهل إلى البطولتين الآسيويتين للموسم المقبل، حيث يتأهل العين وشباب الأهلي مباشرة إلى النخبة، للحصول على مقعدين من المقاعد الـ3 المباشرة، وذلك لأن الأقرب للمقاعد المباشرة هو بطل الدوري وبطل كأس رئيس الدولة ووصيف الدوري، وهي الألقاب التي مازالت بين الثنائي، حيث يلعب العين والجزيرة «ثالث الترتيب حالياً» في نهائي كأس رئيس الدولة، بينما لا يزال شباب الأهلي ينافس على لقب الدوري أو الوصافة.

وفي حالة فوز الجزيرة بالكأس يكون هو الفريق الثالث الحاصل على المقعد المباشر الأخير في النخبة، ويحصل صاحب الترتيب الرابع على نصف مقعد في تمهيدي النخبة، وفي حالة فوزه يتأهل لمجموعات البطولة القارية، ليكون الفريق الرابع الممثل لدورينا في البطولة القارية، بينما ينتقل مباشرة للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2 في حال الخسارة، ليمثل دوري أدنوك مع صاحب الترتيب الخامس للدوري، والمتوقع أن يحصد المقعد المباشر في ذات البطولة.

ويحتّل كل من الوصل والوحدة الترتيبين الرابع والخامس على التوالي لدوري أدنوك للمحترفين برصيد 36 نقطة لكل منهما، وبفارق 4 نقاط عن الجزيرة، وذلك قبل انطلاق الجولة 23، وأمام هذه الفرق 4 جولات أخيرة قادمة، لضمان تعزيز موقعها بين المراكز الخمسة الأولى، في ظل استمرار نادي النصر في القتال على فرصته للصعود إلى الترتيب الخامس أو ربما الرابع، حيث يقبع في الترتيب السادس حالياً برصيد 31 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن الوصل والوحدة، ما يترك أمامه الفرصة متاحة حتى وإن كانت «ضئيلة».

ورغم ظهور ملامح الفرق المشاركة آسيوياً، فإن شكل المنافسة قد يتغير قليلاً في الأمتار الأخيرة في ظلّ رغبة الأندية التي بعدت عن المنافسة في إنهاء الموسم بانتصار معنوي، والحصول على بطاقة للمشاركة القارية الموسم المقبل، بما يضمن زيادة طموح جماهيرها على أقل تقدير.

ومن جانبه، أكد فيصل خليل نجم شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني السابق، أن دورينا يتطوّر بشكل ملحوظ، وأنديته تنافس بقوة في كل موسم بمختلف البطولات القارية، حيث سبق وتوّج الشارقة بلقب دوري الأبطال 2 وقبله توّج العين بدوري أبطال آسيا للنخبة، وحالياً لا يزال شباب الأهلي أمام فرصة تاريخية للمنافسة على لقب النسخة الحالية، وهي كلها عوامل تؤكد تطور أنديتنا، ورفع قدراتها التنافسية في القارة، بما يعود بالنفع على ترتيب الدوري، وهو أمر يحسب لرابطة المحترفين بالتأكيد.

وطالب خليل بضرورة التعامل بجدية كافية مع قرار زيادة أندية الإمارات في المحفل القاري، مشيراً إلى أن جميع الأندية عليها الاستعداد بكل قوة في الصيف المقبل، وإبرام صفقات مميزة، لأن المنافسة على الألقاب القارية ما زالت متاحة وأنديتنا مرشحة لها في كل موسم، لكن الأمر يتطلب تحضيراً جيداً بداية من معسكر الصيف المقبل.