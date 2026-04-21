خالد القاسمي يزور ناديي الثقة للمعاقين والدفاع عن النفس

الشارقة (الاتحاد)

واصل الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، زياراته الميدانية لأندية الإمارة، حيث زار ناديي الثقة للمعاقين والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وتمّ خلالهما الاجتماع برئيس وأعضاء مجلس الإدارة بكل ناد، وبحث الخطط وبرامج العمل والتحديات التي يواجهها كل نادٍ.

ورافق رئيس المجلس وفد ضمّ الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان، نائب رئيس المجلس، والدكتور عبد الرحمن الياسي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام المجلس، وخالد محمد أحمد، رئيس قسم العلاقات العامة بإدارة الاتصال الحكومي، وعبدالرحمن بن درويش من مكتب الرئيس.

في نادي الثقة للمعاقين، تم اللقاء الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، والبطل الأولمبي العالمي محمد عبدالله القايد، عضو مجلس الإدارة، القائم بأعمال المدير التنفيذي، وعبدالغفور الرئيسي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد سهيل بن الهادي، المدير الفني للنادي.

وفي نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، التقى وفد الشارقة الرياضي بكل من أحمد سعيد الجروان، رئيس مجلس الإدارة ونائبه عبيد العسم السويدي، وأعضاء مجلس الإدارة محمد سعيد الهامور ومحمد حميد العويس، والمدير التنفيذي للنادي محمود لطفي.

وأعرب مسؤولو الناديين عن تقديرهم وامتنانهم للزيارة وأثرها، وأكدوا حرصهم على تنفيذ رؤى المجلس وتفعيل خططه الرامية لرفع اسم الإمارة وتشريفها محلياً ودولياً.