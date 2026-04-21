الثلاثاء 21 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دافيدز ينتقد انعدام الجودة وسوء الإدارة في توتنهام

21 ابريل 2026 15:38

هونج كونج (أ ف ب)
قال الهولندي إدجار دافيدز، نجم توتنهام الإنجليزي السابق، إن النادي اللندني العملاق سيواجه صعوبة بالغة في تجنُّب الهبوط، منتقداً «انعدام الجودة وسوء الإدارة».
ويعيش توتنهام موسماً كارثياً شهد تبديل ثلاثة مدربين، حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 31 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن منطقة الأمان، قبل 5 جولات من نهاية الدوري (البريميرليج). 
وقال لاعب خط الوسط الدولي السابق، إن تعيين المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي قبل ثلاثة أسابيع كان خطوة موفقة، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن مستقبل توتنهام في الدوري.
وعن كيفية وصول توتنهام إلى هذا المأزق، قال دافيدز الذي يبلغ 53 عاماً: «من الواضح جداً، إذا دفعت مبلغاً زهيداً، ستحصل على...».
وأضاف: «هو نقص في الجودة وسوء إدارة»، مشدداً أنه كان يتوجب على توتنهام تعزيز صفوفه التي كانت تعجُّ بالمصابين، خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وحمل ديفيدز ألوان توتنهام في موسم 2005-2006 بعد تألقه مع أياكس وميلان ويوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبرشلونة الإسباني.
وتابع خلال حفل الإعلان عن «مهرجان هونج كونج لكرة القدم» الذي يضم إلى جانب تشيلسي كلاّ من مانشستر سيتي وإنتر ويوفنتوس في أغسطس المقبل: «أتمنى لهم البقاء في الدوري، وأعتقد أن ضم دي تزيربي كان إضافة قيمة للغاية».
وأردف: «لكن الأمر صعب. كان عليهم القيام بصفقات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية لضم لاعبين جدد. كان ذلك واضحاً».
ويحلّ توتنهام الذي لم يذق طعم الفوز في الدوري منذ أواخر ديسمبر، السبت، ضيفاً على ولفرهامبتون أول الهابطين إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب» هذا الموسم.

