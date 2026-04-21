صيف ساخن في كتالونيا.. برشلونة يعيد تشكيل «البلوجرانا»



معتز الشامي (أبوظبي)

يستعد برشلونة لصيف حاسم قد يعيد رسم ملامح الفريق، في ظل مراجعة دقيقة لقائمته بعد موسم متباين جمع بين الاستقرار المحلي وخيبات أوروبية مؤلمة، ورغم اقتراب الفريق من الحفاظ على لقب الدوري الإسباني وتتويجه بكأس السوبر، فإن الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو مدريد فرض واقعا جديدا داخل النادي، عنوانه «التغيير ضرورة».

في حراسة المرمى، يحظى خوان جارسيا بثقة كاملة كخيار أول للمستقبل، بينما يواصل فويتشيك تشيزني دوره كبديل صاحب خبرة وتأثير داخل غرفة الملابس. ومع ذلك، تدرك الإدارة أن الاكتفاء به كحل وحيد عند غياب الحارس الأساسي قد يمثل أزمة، ما يفتح الباب أمام التعاقد مع حارس بديل جديد، رغم أن هذا الملف ليس في صدارة الأولويات.

وفي الخط الخلفي، يبرز الاحتياج لتدعيم مركز قلب الدفاع، خصوصاً في الجهة اليسرى، حيث لم يجد الفريق البديل المناسب منذ رحيل بعض الأسماء المؤثرة، ويأتي اسم أليساندرو باستوني كخيار أول على طاولة الإدارة، لما يملكه من قدرات فنية تتناسب مع أسلوب اللعب، في المقابل، يظل مستقبل أندرياس كريستنسن غير واضح مع نهاية عقده، بينما يعيش رونالد أراوخو موسماً متذبذباً رغم ارتباطه بعقد طويل حتى 2031.

ووسط الميدان يبدو الأكثر استقراراً، بوجود بيدري وفرينكي دي يونج وداني أولمو، إلى جانب عودة جافي وتطور فيرمين لوبيز، ورغم وفرة الخيارات، قد يكون مارك كاسادو الأقرب للرحيل بسبب قلة مشاركاته، في وقت يواصل فيه النادي الاعتماد على أكاديمية «لا ماسيا» لإمداد الفريق بالمواهب.

أما الهجوم، فهو العنوان الأبرز في خطة التدعيم، بعد تراجع فعالية روبرت ليفاندوفسكي واقترابه من نهاية عقده، إلى جانب عدم قدرة فيران توريس على حسم مركز المهاجم الصريح. ويُعد الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف المثالي، رغم صعوبة الصفقة ماليا، حيث قد تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو.

وفي المقابل، تراجعت فرص استمرار ماركوس راشفورد بعد نهاية إعارته، بسبب أدائه غير المقنع في اللحظات الحاسمة، ما دفع الإدارة لإعادة تقييم الصفقة وعدم التحمس لتفعيل بند الشراء. ويبرز اسم فيكتور مونوز كخيار بديل، بعد تألقه اللافت في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ورغم تحسن الوضع المالي نسبياً، يظل سقف الرواتب المفروض من رابطة الليجا هو التحدي الأكبر، حيث يسعى النادي للوصول إلى قاعدة «1:1» التي تسمح له بالتحرك بحرية أكبر في سوق الانتقالات، وبين الطموح والقيود، يقف برشلونة أمام صيف مفصلي، قد يحدد ملامح مشروعه المستقبلي، في محاولة لاستعادة بريقه الأوروبي.