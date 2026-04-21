الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
الرياضة

شباب الأهلي يودع «نخبة آسيا» بـ «نيران صديقة»

21 ابريل 2026 22:32

معتز الشامي (أبوظبي)

ودع شباب الأهلي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم، بالخسارة بهدف دون رد أمام ماتشيدا زيلفيا الياباني، في مباراة مثيرة، شهدت وقوع المدافع بوجدان في خطأ فردي فادح، عند محاولة إعادة الكرة للحارس حمد المقبالي، ليودعها بوكي سوما مهاجم ماتشيدا في الدقيقة 12.
وعانى شباب الأهلي خلال محاولاته غير المكتملة لفك طلاسم الأداء الدفاعي للفريق الياباني الذي عرف كيف يغلق الطرق إلى مرماه طوال 90 دقيقة، باستثناء كرة أثارت الجدل لهدف بالا من تسديدة في الدقيقة 93، لكن حكم اللقاء قام بإلغائه بعد تدخل تقنية الفيديو. 
وضغط «الفرسان» عبر لاعبي الوسط كاسكاردو وسعيد عزت الله، وطرفي الملعب كارتابيا وبالا، بالإضافة لسيزار وسلطان عادل، ولكن دون جدوى، ورغم إحكام السيطرة للفرسان طوال الشوط، لم يتمكنوا من الوصول إلى المرمى سوى في تسديدتين تصدى لهما الحارس.
وفي الشوط الثاني، اندفع «الأحمر» في محاولة للتعديل، ولجأ باولو سوزا إلى دكة البدلاء ليدفع بكل من هنريكي، محمد جمعة المنصوري، ومرصاد صيفي، ماتياس ليما، ومارسيلو، لمحاولة تعزيز الأداء الهجومي، لكن غابت اللمسة الأخيرة التي حالت دون تشكيل خطورة تذكر على شباك الفريق الياباني، باستثناء فرصة محققة لاحت للبديل محمد جمعة المنصوري داخل منطقة الـ6 ياردات، ولكنه أهدرها برعونة.

